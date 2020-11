Slag Wars: in arrivo il reality ‘porno’ inclusivo

“Slag Wars:The Next Destroyer” è un reality show diverso da quelli che siamo abituati a vedere in televisione. Qui sette concorrenti LGBT si sfideranno, e alla fine solamente uno diverrà il nuovo “Destroyer”. Il senso del gioco sarà quello di individuare il prossimo sex symbol queer internazionale. A valutare le qualità dei sette prescelti, una giuria che comprende le due veterane pornostar Sophie Anderson e Rebecca More, assieme a Matthew Camp (star di Only Fans e pornostar gay).

La prima puntata sarà trasmessa il 27 novembre, su Men.com e SlagWars.com. A seguire, si trasferirà in una piattaforma di streaming più famosa, che ancora non è stata resa nota.

I sette concorrenti in gara per la carica di Destroyer per Slag Wars

Il senso di Slag Wars è anche quello di celebrare la positività sessuale, ma in un modo originale e accattivante. In più, per scelta di More e Anderson, tutti i concorrenti in gara scelti sono sex worker o che operano in questo settore.

Tra i concorrenti, ci sono transgender, gay, bisex, ma anche attivisti LGBT e star della vita notturna.