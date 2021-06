Spice Girls, arriva l’inedito Feed Your Love per celebrare i 25 anni di Wannabe

< 1 minuto di lettura

Dopo aver messo in vendita una maglietta e un portamonete per celebrare il Pride Month e sostenere i giovani senzatetto della comunità LGBTQ+ britannica, le Spice Girls tornano a cantare. In vista dell’8 luglio 1996, a 25 anni dall’uscita di Wannabe, le cinque cantanti si sono riunite per un EP speciale, contenente anche un brano inedito.

Nella tracklist del disco la versione radio edit di Wannabe, primo loro grande successo internazionale, la demo del brano, il remix a cura di Junior Vasquez e Feed Your Love, una ballad scritta anch’essa da Richard Stannard e Matt Rowe. Il disco dell’anniversario delle Spice Girls sarà disponibile in versione streaming dal 9 luglio, mentre sarà possibile acquistare il vinile o la musicassetta due settimane dopo, dal 23 luglio.

Che questo regalo speciale sia il preludio a un ritorno sulle scene di tutte e cinque le Spice Girls, magari proprio per celebrare le nozze d’argento con il mondo della musica? Chissà, intanto Wannabe si prepara a tornare in vendita con un supporto inedito, dopo che oltre 7 milioni di copie sono state vendute nel mondo. Disco di platino in Italia, triplo disco di platino nel Regno Unito, dove rappresa ancora il singolo di una girl band più venduto della storia della musica.