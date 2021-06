Spice Girls di nuovo insieme per una maglietta Pride a sostegno della comunità LGBTQ+

< 1 minuto di lettura

Victoria Beckham di nuovo a sostegno della comunità LGBTQ+. Per il terzo anno di seguito, la stilista e cantante scende in campo durante il Pride Month e realizza una capsule collection i cui ricavi saranno devoluti in beneficenza. Una maglietta e un portamonete che renderanno felici i nostalgici degli anni ’90, tutti coloro che non riescono a rinunciare ai classici delle Spice Girls, nemmeno di fronte alle nuove leve della musica pop.

Quest’anno la Posh Spice ha chiamato a rapporto tutte le colleghe di un tempo – Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie Brown – per una t-shirt esclusiva, dedicata al loro singolo di debutto e a uno dei loro più grandi successi, Wannabe. “Proud and wannabe your lover”, la frase che campeggia sulla maglietta, bianca, nera e arcobaleno. Ecco le parole con cui Victoria Beckham ha annunciato l’uscita della collezione:

L’orgoglio per me è una celebrazione dell’essere sé stessi in tutto e per tutto e la maglietta di quest’anno lo ricorda. Le Spice Girls hanno per davvero sostenuto la causa di accettare sé stessi e gli altri, di essere gentili, di divertirsi e di vivere semplicemente la vita al meglio.

I ricavi delle vendite dei prodotti per il Pride Month saranno destinati all’Albert Kennedy Tryst (AKT), un’organizzazione benefica che si occupa di sostenere i giovani britannici appartenenti alla comunità LGBTQ+, rimasti senza un tetto sulla testa. La maglietta è acquistabile al prezzo di 90 euro sul sito personale di Victoria Beckham, mentre il portamonete è in vendita alla “modica” cifra di 100 euro.

Nonostante le annose diatribe per il ritorno insieme, tutte insieme, sul palco, le Spice si sono unite di nuovo per una causa più che giusta e condivisibile, forse più di un eventuale Greatest Hits. Friendship never ends, in fondo, no?