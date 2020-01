Katie Sowers: la prima allenatrice lesbica del Super Bowl

Il 2 febbraio ci sarà il Super Bowl. Le due squadra che si contenderanno la vittoria sono il San Fracisco 49ers e il Kansas City. E in quel campo, tra poco più di una settimana, ci sarà anche Katie Sowers. Da vice allenatrice. La prima, apertamente lesbica. Solo pochi anni fa, era stata esclusa dal ruolo di coaching solo per il suo “stile di vita“. Il 2 febbraio invece farà la storia del Suber Bowl. Un posto meritatissimo, per la 33enne.

Katie Sowers è la seconda donna ad essere allenatrice della National Football League, e la prima, appunto, lesbica. E’ orgogliosa di quello che è, ma riconosce che il binomio sport e orientamento sessuale evidenzia ancora molti problemi. In un’intervista, ha spiegato:

Indipendentemente da ciò che fai nella vita, una delle cose più importanti è essere fedele a chi sei. Ci sono tante persone che si identificano come LGBTQ nella NFL, come in qualsiasi altra impresa, ma che non si sentono a proprio agio nel confessare pubblicamente il proprio orientamento sessuale.

Purtroppo una storia già sentita e che ha fatto discutere.

Dal bullismo al Super Bowl: la storia di Katie Sowers

Katie Sowers ha dovuto sopportare il bullismo omofobo a scuola, per via del suo orientamento sessuale. Ma i suoi compagni che la prendeva in giro l’hanno aiutata a porsi un obiettivo e a non abbassare la testa. E’ stato l’aiuto che le serviva per raggiungere quella posizione.