L’ONU contro le leggi anti-LGBTQIA+ degli Stati Uniti: “Violano gli accordi sui diritti umani”

L’ONU ha affermato di essere “profondamente preoccupato” per il recente trattamento discriminatorio da parte degli Stati Uniti nei confronti delle persone LGBTQ+, riusciti nell’impresa di violare un accordo sui diritti umani firmato nel 1992.

In una revisione periodica dei diritti umani negli Stati Uniti, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha identificato 29 diverse “questioni preoccupanti” che violano il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici. Tra questi, il comitato ha citato i divieti sull’assistenza sanitaria di affermazione del genere e la censura nei confronti dei discorsi LGBTQ+ nelle scuole, la violenza e la discriminazione contro le persone LGBTQ+ e la scarsa raccolta di dati sui crimini ispirati dall’odio. A darne notizia Them.us.

Il comitato ha anche criticato gli Stati Uniti per non aver fatto abbastanza per affrontare il razzismo endemico della polizia, l’omicidio e il rapimento di donne native americane, la criminalizzazione dei senzatetto.

L’ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite Michele Taylor ha detto al comitato che gli Stati Uniti “si impegneranno a fare di più”, aggiungendo: “Gli argomenti sollevati sono spesso dolorosi da discutere per tutti noi”, ha riferito l’Associated Press. Tuttavia, Jamil Dakwar, direttore del programma sui diritti umani presso l’American Civil Liberties Union, ha criticato le “risposte programmate, generali e spesso prive di significato” di Taylor, sottolineando: “A volte sembrava che le risposte generate dall’intelligenza artificiale sarebbero state più efficaci”.

Un gruppo di 140 attivisti si è recato a Ginevra, in Svizzera, per protestare contro le violazioni dei diritti umani da parte degli Stati Uniti durante i due giorni di revisione del comitato. Gli attivisti provenivano da tutti gli Stati Uniti – tra cui Guam, Porto Rico e Hawaii.

A settembre, la deputata Barbara Lee (D-CA) aveva parlato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York City, affermando: “Stiamo assistendo a sforzi sempre più coordinati per minare i progressi sui diritti umani delle persone LGBTQI+ in tutto il mondo, mentre apparentemente mirati a una piccola fetta della popolazione.” “Negli USA stiamo assistendo ad attacchi vergognosi contro le persone LGBTQI+, in particolare contro i bambini LGBTQI”.

Nel suo discorso all’Assemblea, il presidente Joe Biden ha denunciato quanto vorrebbero fare i repubblicani, ovvero minacciare di porre fine al piano di emergenza per la lotta contro l’AIDS (PEPFAR), programma di prevenzione nei confronti dell’HIV lanciato nel 2003 che ha salvato 25 milioni di vite in 55 paesi diversi.

L’anno scorso, Victor Madrigal-Borloz, esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla protezione contro la violenza e la discriminazione LGBTQ+, aveva dichiarato: “Nonostante cinque decenni di progressi, l’uguaglianza non è a portata di mano, e spesso nemmeno in vista, per tutte le persone colpite dalla violenza e dalla discriminazione basato sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Le prove dimostrano che, senza eccezioni, queste azioni si basano su opinioni pregiudiziali e stigmatizzanti delle persone LGBT, in particolare dei bambini e dei giovani transgender, e cercano di sfruttare le loro vite come sostegno per il profitto politico”. “L’amministrazione Biden-Harris ha adottato azioni potenti e significative che sono conformi al diritto internazionale sui diritti umani, rivelano una strategia ponderata creata attraverso approcci partecipativi e forniscono una capacità significativa per la loro attuazione. Questa è esattamente la combinazione di valori, conoscenza e forza che può guidare il cambiamento sociale”, ha precisato riferendosi all’attuale amministrazione presidenziale.

“Alla luce di un attacco concertato per indebolire queste azioni, esorto l’amministrazione a raddoppiare i suoi sforzi per sostenere i diritti umani di tutte le persone LGBT che vivono sotto la sua giurisdizione e aiutarle a raggiungere acque sicure”, ha concluso.

Tra meno di un anno l’America sarà chiamata al voto, con Joe Biden ricanidato predidente contro uno tra Donald Trump e Ron DeSantis.

