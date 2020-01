Presidente NBA sposa il compagno

67 anni all’anagrafe, Rick Welts è un dirigente sportivo statunitense, presidente dei Golden State Warriors, squadra NBA che sotto la sua presidenza ha vinto ben 3 campionati (2015, 2017, 2018). Ebbene Welts ha sposato Todd Gage, suo storico compagno, nel fine settimana.

Dopo nove anni d’amore i due si sono giurati amore eterno a San Francisco, con il sindaco della città, London Breed, ad officiare il tutto.

Welts ha fatto pubblicamente coming out nel 2011, diventando così uno dei pochissimi presidenti NBA a gettare la maschera. Nel 1994 il partner dell’epoca, al suo fianco per 20 anni, morì a causa dell’AIDS. Poi c’è stato un altro lungo amore dal 1995 al 2009, taciuto però alla stampa. Anche per questo motivo Welts ha dciso di dichiararsi, 9 anni or sono, perché follemente innamorato di Gage. Da allora Rick fa parte di You Can Play, organizzazione LGBT che lotta contro l’omofobia nello sport.

Squadra di San Francisco, i suoi Golden State Warriors hanno conquistato 5 finali NBA consecutive.