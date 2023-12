Josh Cavallo replica agli omofobi che continuano a minacciarlo di morte

2 min. di lettura

Fresco di fidanzamento con Leighton Morrell, Josh Cavallo, 24enne centrocampista centrale dell’Adelaide United che ha fatto coming out poco più di due anni fa, è tornato a denunciare le minacce di morte ricevute sui social.

Il calciatore ha condiviso su Instagram un campione degli osceni messaggi e dei commenti offensivi che riceve online, che vanno da “rinchiudetelo in manicomio” a “morirai”.

“Siamo nel 2023 e questo comportamento può essere più dannoso di quanto si pensi“, ha scritto Cavallo. “Sono passati due anni dal mio coming out e tutti i giorni penso a come le persone mi desiderino morto. A tutte voi piattaforme social, tutto quello che voglio dire è “fate di meglio”. Condivido la mia vita tramite questa piattaforma social per aiutare le persone a crescere in tutto il mondo. Per sentirsi forti nella propria pelle. Per sentirsi a proprio agio con la persona che desiderano essere. Sono davvero orgoglioso di come la mia squadra di calcio e la comunità LGBTQIA+ siano cresciute nel mondo del calcio, ma dobbiamo ricordare che c’è ancora molto lavoro da fare”.

Cavallo ha chiesto scusa ai propri follower per il tenore degli insulti ricevuti e da lui resi noti, ma ha sentito il bisogno di farlo per mettere a tacere gli omofobi, per far capire alle stesse piattaforme che certi commenti non andrebbero tollerati, ma immediatamente censurati, perché tremendamente pericolosi. Josh si è esposto contro la FIFA, quando il mondiale di calcio è sbarcato in Qatar, rimarcando però il sogno di poter un giorno partecipare alla massima competizione calcistica con la propria Australia.

I mondiali del 2034, incredibile ma vero, si terranno in Arabia Saudita, dove l’omosessualità è illegale, punita con la reclusione, punizioni corporali giudiziarie eseguite in pubblico fino a giungere, nei casi più gravi, alla pena di morte. Dopo i mondiali della vergogna di Russia e Qatar, la FIFA ha nuovamente ceduto ai miliardi del petrolio, calpestando i diritti. I mondiali del 2026, in cui Cavallo potrebbe riuscire a strappare una storica maglia, si giocheranno tra Canada, USA e Messico, mentre quelli del 2030 tra Marocco, Portogallo e Spagna.

Dopo il coming out di Cavallo altri calciatori professionisti hanno trovato la forza di fare pubblicamente coming out, come Zander Murray, Jake Daniels e soprattutto Jakub Jankto, oggi in Italia con la maglia del Cagliari.

