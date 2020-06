51 anni dopo Stonewall, la polizia di New York attacca i manifestanti LGBT – i video

La Queer Liberation March ha preso forma a Foley Square. Qui, dopo il raduno, una serie di oratori hanno preso il microfono, prima che centinaia di persone riempissero le strade marciando lungo un percorso non pianificato – in quanto evento non consentito – verso Washington Square Park. Lungo il percorso, ad un certo punto, sono arrivati gli agenti del Dipartimento di Polizia di New York. Le cariche si sono poi ripetute a Washington Square Park. Nei filmati pubblicati on line si vede di tutto. Agenti che si fanno largo con i manganelli, che caricano ciclisti, con le auto tra la folla.

E pensare che esattamente un anno fa, 50 anni dopo i moti di Stonewall, il NYPD si era scusato per le brutali aggressioni degli anni ’60 ai danni della comunità LGBT.

“La polizia ha molestato, aggredito e arrestato i manifestanti pacifici della Queer Liberation March a Washington Square Park, che si sono riuniti per mostrare il nostro supporto collettivo per Black Lives e la nostra dedizione all’abbattimento della violenza della polizia e della supremazia bianca in questo Paese e nella nostra città”, hanno continuato gli organizzatori in una dichiarazione. “L’uso dello spray al peperoncino contro la comunità dei neri e delle persone LGBT, picchiare i manifestanti con manganelli e intimidire il nostro diritto di riunirci pacificamente, riflette il disprezzo sfrenato che il Sindaco, insieme al NYPD, hanno per la vita e per la sicurezza di tutti i neri e i queer Newyorkesi. Siamo sollevati dal fatto che i nostri manifestanti pacifici abbiano costretto il NYPD a ritirarsi – ma negli scontri diversi manifestanti sono stati feriti, molti sono stati arrestati. La polizia si rifiuta di dirci esattamente quante persone sono state arrestate e si rifiuta di dichiarare i motivi degli arresti o le accuse”.

My friend Linds Moore shot this video of cops attacking peaceful protesters near Washington Square Park at 4:30pm today during the Queer Liberation March. DM me for media usage. pic.twitter.com/HzQa7ln5Nh — Nate Igor Smith (@drivenbyboredom) June 29, 2020

NYPD charging #QueerLiberationMarch protestors. A friend took this particular video. pic.twitter.com/Vo1tQyidMC — Eliel Cruz (@elielcruz) June 28, 2020

These cops just got ran up on people pic.twitter.com/RnibVPjKfm — Eliel Cruz (@elielcruz) June 28, 2020