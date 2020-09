StopBzdurom: la campagna di sostegno all’attivista LGBT Margot contro i clericofascisti Polacchi

L’attivista e performer Lilith Primavera, in collaborazione con gli street artist e subvertisers HOGRE e DOUBLEWHY ha realizzato l’azione raccontata in questo video – gentilmente concesso a Gay.it dagli autori.

In Polonia è in corso una massiccia campagna di disinformazione, di repressione e di emarginazione delle persone LGBTQ+, a cominciare dalla reclusione dell’attivista Margot Szustowicz, per cui il Governo Italiano ha già lanciato un appello ufficiale.

Ma ciò che sta accadendo in Polonia riguarda tutti noi: uniamoci alla campagna #stopbzdurom condividendo un post, un immagine “arcobaleno”, e seguendo l’account @stopbzdurom su Instagram.

Perchè il mondo capisca che siamo stufi di ca**ate sulle persone LGBTQ+.