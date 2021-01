Sundance Film Festival 2021, i film LGBT in concorso

Inizi oggi il Sundance Film Festival, ovvero il più importante festival cinematografico dedicato al cinema indipendente, fondato da Robert Redford nel lontano 1978. Un’edizione ‘on line’ e con ristrette presenze causa Covid-19, ovviamente, per un Festival che in passato ha sempre guardato alla cinematografia LGBT con estrema attenzione. Proprio qui iniziò il proprio incredibile cammino Chiamami col tuo Nome di Luca Guadagnino, nel gennaio del lontano 2017, arrivando a vincere l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale 13 mesi dopo.

Ma proprio al Sundance, nello Utah, si sono visti titoli come The Miseducation of Cameron Post, Welcome to Chechnya, Uncle Frank, e quel Boys Don’t Cry che nel 2000 vide Hilary Swank vincere l’Oscar come miglior attrice. Anche quest’anno il Sundance non si è smentito, con diversi titoli a tinte LGBT presenti in cartellone, come segnalato da Out. Vediamo insieme quali.

Sundance Film Festival 2021, tutti i film LGBT in concorso