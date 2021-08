World Pride Sydney, l’evento LGBT del carnevale 2023

2 minuti di lettura

Chiusa la lunghissima e partecipata edizione di Copenhagen–Malmö 2021, il World Pride guarda già al futuro, al 2023, con l’evento di Sydney, che per la prima volta non andrà in scena durante l’estate nostrana. Il World Pride 2023 coinciderà con il 50° anniversario della prima settimana australiana del Pride, nonché con il 45° anniversario del primo Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras e il 5° anniversario del sì australiano al matrimonio egualitario. L’obiettivo dichiarato del World Pride Sydney 2023 è quello di celebrare la diversità della cultura e dell’identità, illuminando al contempo le diffuse violazioni dei diritti umani.

Il World Pride Sydney 2023, come detto, si terrà in una data inusuale, ovvero tra il 17 febbraio e il 5 marzo, durante l’estate australiana. Spazio anche ad una conferenza di tre giorni sui diritti umani e la salute LGBTQI, incentrata sull’omotransfobia e le persecuzioni delle persone LGBTQI nella regione Asia-Pacifico e più in generale in tutto il mondo. Altri eventi annunciati sono una cerimonia aborigena, la cerimonia ufficiale di apertura, la sfilata e il party ufficiale del 45esimo Mardi Gras, un ricevimento Interpride, un festone a Bondi Beach, il Mardi Gras International Arts Festival, la 30esima edizione del Queer Screen Mardi Gras Film Festival, il Concerto di gala World Pride First Nations, il Sissy Ball Grand Final, la marcia del WorldPride e la cerimonia di chiusura.

La decisione di Sydney 2023 è stata presa nel 2019, con la città australiana in grado di stracciare le concorrenti Montreal e Huston. Mai un World Pride si era tenuto nell’emisfero meridionale e nella regione Asia-Pacifico.

Il World Pride del 2025 potrebbe tornare a Roma, per festeggiare i 25 anni della prima epocale edizione, andata in scena nel ‘2000, oppure slittare al 2026 e volare ad Orlando, per omaggiare i 10 anni della strage del Pulse. Nei prossimi mesi la decisione ufficiale.