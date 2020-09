Taglio Corto, rassegna gratuita on line di corti LGBT+: ecco tutti i titoli e dove vederli

Dal 2 al 6 settembre sarà disponibile su Vimeo una rassegna gratuita di corti, selezionati dai nove festival del Coordinamento dei Festival Italiani di Cinema LGBTQ, per raccontare – con il linguaggio cinematografico e per la prima volta assieme – le storie, le vicende e i personaggi di quel variegato mondo che ruota attorno alle differenze legate agli orientamenti sessuali e alle identità di genere. Per vedere tutti i corti basterà andare QUI, su VIMEO. I corti saranno visibili unicamente dal 2 settembre al 6 settembre 2020 dal territorio italiano. La visione è gratuita: sulla pagina Vimeo on Demand apparirà il costo di 5 euro ma verrà applicato automaticamente uno sconto che lo azzererà (promo code).

Se non avete mai utilizzato Vimeo vi verrà chiesto di registrarvi inserendo nome, cognome, un indirizzo e-mail e una password e cliccare “Join with email”; in alternativa potrete registrarti direttamente tramite Facebook o Google.

Il Coordinamento dei Festival Italiani di Cinema LGBTQ è composto da: Bari International Gender Film Festival (Bari, 5-12 dicembre 2020), Festival Mix Milano (Milano, 17-20 settembre 2020), Florence Queer Festival (Firenze, 13-18 ottobre 2020), Gender Bender (Bologna, 7-18 settembre 2020), Immaginaria International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women (Roma, 1-4 ottobre 2020), Orlando Identità Relazioni Possibilità (Bergamo, 5-8 novembre 2020), Sardinia Queer Film Festival (Cagliari, 12-24 ottobre 2020), Sicilia Queer filmfest (Palermo, 15-20 settembre 2020), Some Prefer Cake Bologna Lesbian Film Festival (Bologna, 19-26 settembre 2020).