Sanremo Pride 2024: il 6 aprile 

Il Sanremo Pride 2024, previsto per il 6 aprile, segna un anniversario importante nella storia del movimento per i diritti LGBTQ+ in Italia. La data è stata scelta per coincidere con un evento storico: il 5 aprile 1972, quando si svolse la prima grande manifestazione pubblica in Italia per la difesa della dignità e dei diritti delle persone omosessuali.

Questo evento storico avvenne in concomitanza con il 1° Congresso internazionale di Sessuologia del CIS (Centro Italiano di Sessuologia), tenutosi al casinò di Sanremo. Il congresso trattava argomenti come i “comportamenti devianti della sessualità umana”, e l’omosessualità veniva discussa come una malattia psichiatrica. In risposta, il FUORI! (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano), un movimento nato a Torino meno di un anno prima, organizzò una protesta davanti al congresso. Tra gli esponenti italiani figurarono Angelo Pezzana, Mario Mieli, Marco Venturi, Marco Quattrocchi e Alfredo Cohen. Vi partecipò anche Françoise d’Eaubonne, l’attivista francese che coniò il termine “ecofemminismo”.

Lɜ partecipanti, provenienti da tutta Europa, si presentarono con cartelli, volantini e slogan, sfidando le concezioni tradizionali e opponendosi alla patologizzazione dell’omosessualità. Questa manifestazione rappresentò un momento cruciale: segnò l’inizio del movimento di liberazione omosessuale in Italia. È stata persino paragonata alla rivolta di Stonewall negli Stati Uniti, guadagnandosi il soprannome di “Stonewall italiana“.

Il Sanremo Pride 2024 non è solo una celebrazione dell’orgoglio LGBTQ+, ma anche un omaggio a quella storica giornata del 1972. L’evento rappresenta un’opportunità per riflettere sui progressi compiuti nella lotta per l’uguaglianza e per riconoscere il coraggio di coloro che hanno aperto la strada. Inoltre, offre un momento per consolidare la solidarietà e continuare la lotta contro la discriminazione della comunità LGBTQ+ italiana.

Con la sua data anticipata rispetto al tradizionale mese del Pride, a giugno, Sanremo Pride 2024 si distingue, enfatizzando la sua unicità e importanza storica.

