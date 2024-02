padova pride 2024, sabato 1 giugno

Sabato 1 giugno 2024, le strade di Padova si riempiranno per celebrare l’edizione annuale del Padova Pride, quest’anno sotto l’eloquente slogan “Fuori Luogo”.

Il corteo si distinguerà, inoltre, per il suo impegno senza precedenti verso l’accessibilità, con la promessa di realizzare una giornata inclusiva per tutt3, senza distinzione.

Da persone neurodivergenti a persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive o psichiche, fino a chi convive con malattie croniche, l’organizzazione ha pensato a misure ad hoc per garantire che ogni persona possa godere pienamente della parata dell’orgoglio.

In particolare, verrà introdotta una novità significativa: due percorsi distinti per il corteo. Il percorso ufficiale, caratterizzato dalla presenza dei carri, si affianca a un percorso alternativo, pensato appositamente per coloro che preferiscono evitare la folla e i rumori, assicurando così un ambiente più tranquillo e gestibile.

I due percorsi si incrociano in tre punti nevralgici della città, trasformando queste piazze in vere e proprie aree di incontro e di scambio culturale e sociale. Ogni punto di incrocio ospiterà pause e discorsi, creando momenti di riflessione, condivisione e celebrazione:

Piazza Garibaldi alle 15:30 : questo primo punto di incontro rappresenta l’apertura ufficiale del corteo, un momento in cui l’energia e l’entusiasmo dei partecipanti raggiungono il picco. È l’occasione per i discorsi di apertura e per dare il benvenuto a3 partecipanti, celebrando l’inizio di una giornata all’insegna dell’orgoglio e della comunità.

: questo primo punto di incontro rappresenta l’apertura ufficiale del corteo, un momento in cui l’energia e l’entusiasmo dei partecipanti raggiungono il picco. È l’occasione per i discorsi di apertura e per dare il benvenuto a3 partecipanti, celebrando l’inizio di una giornata all’insegna dell’orgoglio e della comunità. Piazza delle Erbe alle 17:30 : come secondo punto di incontro, Piazza delle Erbe offre uno spazio storico e simbolico al cuore di Padova. Qui, chi partecipa al Padova Pride ha l’opportunità di ascoltare ulteriori interventi, riflettere sui progressi compiuti e sulle sfide ancora da affrontare nella lotta per l’uguaglianza e i diritti LGBTQIAP+.

: come secondo punto di incontro, Piazza delle Erbe offre uno spazio storico e simbolico al cuore di Padova. Qui, chi partecipa al Padova Pride ha l’opportunità di ascoltare ulteriori interventi, riflettere sui progressi compiuti e sulle sfide ancora da affrontare nella lotta per l’uguaglianza e i diritti LGBTQIAP+. Piazza Portello alle 18:30: l’ultimo punto di incrocio segna la conclusione del corteo, ma non dell’evento. In Piazza Portello, le persone possono godere di un dj set, ballare e celebrare insieme le conquiste e la resilienza della comunità LGBTQIAP+. È un momento di gioia collettiva, di festa e di speranza verso il futuro.

L’assistenza personalizzata durante il corteo, i parcheggi accessibili nel centro storico, e la mappatura dei locali amici lungo i percorsi sono solo alcune delle iniziative prese per abbattere ogni barriera.

L’edizione del 2023 del Padova Pride ha visto oltre 10.000 partecipanti: secondo gli organizzatori, un numero che testimonia la forza e la determinazione della comunità LGBTQIAP+ di Padova e dintorni. Nonostante le difficoltà, tra cui la minaccia di leggi discriminatorie e atti di violenza che hanno segnato il contesto sociale e politico dell’epoca, il Pride del 2023 è stato un chiaro messaggio di resistenza: “È violenza di Stato” aveva dichiarato Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, denunciando apertamente gli atti persecutori nei confronti delle famiglie arcobaleno e i pestaggi subiti da membri della comunità.

Ma il Padova Pride 2024 non vuole essere solo un momento di festa. È un simbolo di una comunità che, nonostante gli ostacoli e le sfide, continua a lottare per i suoi diritti, per l’inclusione e per il riconoscimento di ogni identità e orientamento. È un promemoria del lavoro ancora necessario per costruire una società realmente inclusiva, dove nessuno è lasciato indietro.

Nel corso degli anni, Arcigay Tralaltro Padova APS ha svolto un ruolo cruciale non solo nell’organizzazione del Pride ma anche nel promuovere una cultura di rispetto e valorizzazione delle differenze. La loro missione e visione, incentrate sull’inclusione e sulla lotta contro ogni forma di discriminazione, sono più rilevanti che mai nel contesto attuale.

Mentre Padova si prepara a celebrare il Pride 2024, è evidente che l’evento di quest’anno sarà ricordato non solo come una giornata di festa, ma come un importante passo avanti verso un futuro in cui ogni persona, indipendentemente dalle proprie caratteristiche o condizioni, possa sentirsi valorizzata e inclusa nella società. Il lavoro di Arcigay, insieme all’impegno de3 volontari3 del Padova Pride, dimostra che, anche di fronte alle avversità, è possibile costruire ponti e abbattere muri.

Segui le pagine social di Padova Pride per aggiornamenti: