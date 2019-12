Trionfa l’amore gay nella nona edizione di MasterChef Italia – VIDEO

Molto divertente e spiritosa invece è la sfida di Antonio. Arriva a Masterchef insieme al compagno con un sogno: aprire un table d’hote in Costa Azzurra insieme al compagno. Originario del Veneto, di professione è un direttore creativo ed è cuoco per passione. Preparata un piatto molto elaborato dal titolo Rainbow. ‘É un invito per vedere il mondo a colori’, afferma il concorrente. Rispetto al giudizio che è stato rivolto a Giulia, i tre chef sono rimasti molto stupidi dall’accostamento dei sapori e da come il piatto è stato presentato, tanto da permettere ad Antonio di avere accesso diretto alla finale.

Convince in ogni forma questa venatura arcobaleno per Masterchef. A quando un’edizione interamente LGBT?