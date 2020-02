‘Quando dissi ai miei genitori di essere omosessuale’. Alfonso Signorini si confessa a ‘Verissimo’

Nella puntata di Verissimo, andata in onda nella giornata di Sabato 8 Febbraio, nel salotto di Silvia Toffanin è intervenuto Alfonso Signorini. Il direttore di ‘Chi’, re del gossip nostrano e attuale presentatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha rivelato particolari inediti della sua vita. Infatti, durante l’intervista si è affrontato il ricordo del suo coming out in famiglia, il rapporto con i genitori, la voglia di avere un figlio e anche la sua posizione sulla fede cristiana. È emerso un ritratto di un Alfonso Signorini molto umano e, soprattutto, un ritratto inedito di un uomo che, come tutti, ha dovuto fare i conti con la propria ‘diversità’. Ovviamente, durante la trasmissione si è discusso anche di argomenti più frivoli. Come la conduzione del Grande Fratello. ‘Ho detto subito di sì. La vita non smette mai regalare sfide di questo genere’. Sono invece molto interessanti le rivelazioni sul suo passato.

Mi madre mi avrebbe voluto vedere insieme a una ragazza e papà chiedeva in contrazione quando gli avrei presentato la mia fidanzata. Poi un giorno ho trovato le forze per dire chi ero veramente. Ho fatto coming out prima con mia madre, solo perché lei stravedeva per il mio compagno. Mi sono reso conto, però, che per loro non era un dispiacere. Anzi, è stato tutto molto naturale. Un figlio? Sì, mi sarebbe piaciuto. Non nego che mi sono dato da fare per l’affidamento, ma non ci sono i termini anagrafici. Sono contrario all’utero in affitto.

E sul legame con il padre però, Alfonso Signori non riesce a contenere le lacrime.