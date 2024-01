Sanremo 2024, Lorella Cuccarini: “Mia figlia Chiara dice quello che pensa e che prova. La amo e sono con lei”

2 min. di lettura

Tra poco più di una settimana Lorella Cuccarini tornerà all’Ariston per co-condurre una serata del Festival di Sanremo. Non sarà la prima volta per la showgirl, che co-condusse Sanremo insieme a Pippo Baudo nel 1993, per poi esordire in gara nell’edizione del 1995 con “Un altro amore no“.

A rivolerla sul palco è stato Amadeus, conosciuto dietro le quinte di Buona Domenica. “L’ultima cosa che avrei immaginato era Sanremo. Mi ero divertita con Olly: un bel ritorno di immagine, l’affetto del pubblico, tutto molto al di sopra delle mie aspettative”, ha confessato a Silvia Fumarola di LaRepubblica l’attuale coach di Amici. “Cenavo e non avevo il telefono a tavola. Ho visto la chiamata di Amadeus alle dieci di sera, gli ho scritto: “Ama quando vuoi, anche adesso”. Passa la serata, penso: non è urgente. Alle 6 mi riscrive: “Scusa ma vado a letto come le galline”. E esordisce: faresti una serata del festival ? Ho parlato subito con Maria (De Filippi), era più felice di me“.

Proprio Maria ha rilanciato la carriera di Lorella, anni or sono accartocciatasi su sé stessa e su gratuite polemiche politiche che l’hanno vista inamicarsi quella comunità LGBTQIA+ che l’aveva sempre idolatrata, coccolata. Accusata di essere di destra e sovranista, al cospetto di Maria De Filippi la showgirl è tornata a fare il suo, che ha sempre saputo eseguire con enorme professionalità, lasciando la politica ad altri. “L’anno prossimo festeggio 40 anni di lavoro, quando sei sulla barca tra alti e bassi ma ci sei ancora, hai la possibilità di fare le cose e la gente ti vuole bene, non c’è destra sinistra o centro. C’è la professionalità”, ha proseguito Cuccarini, tornata anche a parlare di famiglia, della propria famiglia e di quella figlia, Chiara, che mesi or sono ha confessato che potrebbe anche innamorarsi di una donna.

“La cosa che mi ha colpito è che sia sembrata sconvolgente la mia reazione Poi ci sono situazioni difficili, ma non posso pensare che un genitore non abbracci un pensiero di libertà. I miei figli sono nati liberi e Chiara dice quello che pensa e che prova. Io la amo e sono con lei, una madre vuole i figli felici. Il valore più grande è la famiglia. Senza la famiglia, da sola non ce l’avrei fatta. So sempre dove tornare, è un posto dove posso essere me stessa e parlare di tutto. Specie nei momenti difficili”.

Lorella Cuccarini co-condurrà la 4a serata di Sanremo 2024, quella dedicata ai duetti e alle cover.

Nel 2020, in piena battaglia DDL Zan, la showgirl mise like social ad un tweet contrario alla legge contro l’omobitransfobia. Accusata da Tommaso Zorzi di essere omofoba si difese dicendo di non “volersi allineare al politicamente corretto”. Nel 2012, mentre conduceva Domenica In, Cuccarini difese suor Myriam che definì “non naturale” e “trasgressione assoluta” l’omosessualità, definendola un’ “opinione da rispettare”. Nel 2010, quando venne contestata alla serata Mucca Assassina, disse no al matrimonio egualitario e alle adozioni per le coppie lgbtqia+.

E se ora fosse sua figlia Chiara a volersi sposare con una donna, cosa direbbe mamma Lorella?

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.