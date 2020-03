Summertime, un bacio gay nel primo trailer della serie Netflix tratta da Tre metri sopra il cielo – video

Arriverà il 29 aprile prossimo una nuova serie italiana originale Netflix. Summertime il titolo, liberamente tratta da Tre Metri sopra il Cielo di Federico Moccia, nel 2004 diventato film di culto con Luca Lucini alla regia e Riccardo Scamarcio negli abiti del protagonista.

Questa versione ‘moderna’ del romanzo pubblicato per la prima volta nel 1992 fugge da Roma, trovando posto e spazio nel cuore della Riviera Romagnola, in estate. Summer è una ragazza indipendente e responsabile, che sogna di volare lontano dal luogo che l’ha vista crescere ma sente di essere il collante della sua famiglia. Ale è un ex campione di moto deciso a rompere col passato e pronto a dare inizio a un nuovo capitolo della sua vita. Tra loro sboccia qualcosa che non avrebbero potuto prevedere, un amore che li accompagnerà lungo un’estate destinata a cambiare per sempre ciò che credevano di essere.

Protagonista Ludovico Tersigni, celebre volto tv grazie al boom della serie Skam Italia, affiancato da Coco Rebecca Edogamhe, Andrea Lattanzi, Amanda Campana, Giovanni Maini, Alicia Ann Edogamhe e Thony. Nel trailer di lancio, che vive sulle note della strepitosa Il cielo in una stanza cantata da Mina, si scorge anche una coppia gay, intenta a baciarsi in spiaggia. Bisognerà ora vedere se questo bacio nasce e muore all’interno del trailer, come segnale di totale inclusione, o avrà spazio anche nella trama. Nel romanzo di Moccia, così come nel film del 2004, non esistevano sottotrame LGBT.