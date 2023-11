Heartstopper 3, ecco la prima new entry ufficiale della nuova stagione

3 min. di lettura

Tramite X, ovvero l’ex Twitter, Netflix ha annunciato la prima novità ufficiale della 3a attesissima stagione di Heartstopper, sempre più prossima alla fine delle riprese. “Sono entusiasta di dare ufficialmente il benvenuto a Darragh Hand nella famiglia Heartstopper per la stagione 3. Il nostro Michael Holden è arrivato!”, ha cinguettato Alice Oseman, creatrice della graphic novel nonché showrunner della serie. Via Instagram, successivamente, Oseaman ha aggiunto:

“Alcuni di voi lo hanno già capito, ma per quelli che non ci sono arrivati siamo entusiasti di dare il benvenuto a Darragh Hand nei panni di Michael Holden. Oltre ad apparire nelle graphic novel Heartstopper, Michael – insieme a Tori – è uno dei personaggi principali del mio primo romanzo in assoluto, ‘Solitaire’. Quindi ero molto nervosa ed entusiasta di iniziare la ricerca del nostro Michael! Michael è un ottimista bizzarro ed eccentrico con un carattere solare, ed è stata una sfida trovare qualcuno che secondo me avesse incalanasse realmente il Michael dei libri. Ma poi è arrivato Darragh e ha riscaldato i nostri cuori, ci ha fatto ridere tutti così tanto e si è accompagnato perfettamente con la Tori Spring di Jenny Walser. Non vedo l’ora che possiate conoscere Michael nella terza stagione!”.

Poco più di 13.000 follower Instagram e una fidanzata, Darragh Hand è ai più sconosciuto. Ad oggi ha preso parte a 3 puntate tra Testimoni silenziosi e Grace. Nella graphic novel il suo Michael Holden è descritto come un ragazzo dall’aspetto normale, la cui caratteristica più evidente sono un paio di occhiali dalla montatura spessa. Ha i capelli castani e ricci, oltre ad avere un occhio blu e l’altro verde.



Il cast della terza stagione di Heartstopper deve ancora essere confermato, ma ci aspettiamo che tutti i protagonisti ritornino sul set, ovvero Joe Locke negli abiti di Charlie e Kit Connor in quelli di Nick, Yasmin Finney come Elle, William Gao come Tao, Corinna Brown come Tara, Kizzy Edgell come Darcy e Tobie Donovan come Isaac. Rivedremo poi Jenny Walser nei panni di Tori, sorella di Charlie, Cormac Hyde-Corrin in quelli di Harry, Rhea Norwood negli abiti di Imogen, Fisayo Akinade nei panni di Nathan, Chetna Pandya come Coach Singh, Bradley Riches come James e Olivia Colman ancora una volta negli abiti della madre di Nick.

L’unico membro del cast principale che non tornerà è Sebastian Croft, ovvero Ben, l’ex amante tossico di Charlie. Oseman aveva già anticipato che “il ruolo del suo personaggio in Heartstopper è completo”, dopo il suo arco narrativo nella seconda stagione, riuscita a trattare argomenti delicati come il coming out, la salute mentale e l’autolesionismo.

In un’intervista con Metro, Oseman ha anticipato che la salute mentale continuerà ad essere un “elemento importante” nella terza stagione: “Continueremo a considerarla in grande stile ed esploreremo come ciò influisca sulla relazione tra Nick e Charlie, e su tutto il resto. Le persone che hanno letto il quarto volume avranno un’idea di ciò che accadrà”.

La serie Heartstopper, almeno in libreria, finirà con il sesto volume di prossima uscita.