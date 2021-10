Tendenze unghie, dillo con le dita: ecco i trend di nail art del momento

3 minuti di lettura

Dopo aver visto come realizzare una manicure basica con l’ausilio di pochi pratici prodotti – lima, olio per cuticole, crema idratante e smalto trasparente – è il momento di scoprire le tendenze unghie del momento. A detta di Instagram e TikTok il minimal non è affatto di moda. Le unghie di questi tempi devono essere “bold”, audaci e visibilmente personalizzate. Adesso che finisce lo smartworking è doveroso un passaggio dal manicurista di fiducia per un touch-up professionale. Ma anche dietro le proprie scrivanie la parola d’ordine è osare. Ecco cinque tendenze unghie per questo autunno 2021.

Smalti vegani

Tonalità neutre che s’ispirano alla terra, colori vivaci e nuance evergreen, che incarnano la grazia e la bellezza della natura, permettendo a chiunque di esprimere il proprio essere in maniera attenta e consapevole. Per l’autunno 2021 gli smalti di ultima generazione sposano performance e sostenibilità. La nuova linea OPI Nature Strong, ad esempio, presenta una formula vegetale a base di ingredienti di origine naturale (canna da zucchero, manioca, grano, patate e mais). Il rosa antico, il giallo brillante e il rosa garofano (Knowledge is Flower, Big Bloom Energy, Make My Daisy) incarnano l’amore per il mondo floreale. Il blu cobalto, il grigio lavanda e il blu freddo (Shore Is Something!, Right as Rain, Raindrop Expectations) sprigionano la forza dell’acqua in tutte le sue forme. Il viola profondo, il bordeaux scintillante e il rosa raggiante (A Great Fig World, Raisin Your Voice, Simply Radishing) sono veri e propri morsi a frutta e verdura (rigorosamente bio).

Cromie fluo

Una delle soluzioni più pratiche nonché fai-da-te per i molti uomini alle prime armi con questa pratica, è quella di stendere una passata di smalto monocolore su tutte le unghie. Imperativo per questa stagione: il fluo, nei toni autunnali del verde, del giallo e dell’arancione. Oltre a conferire allegria a tutta la mano, queste unghie rappresentano un valido trucchetto per dare risalto ad una manicure eseguita a regola d’arte. Più audaci ma decisamente glam sono le tinte glitterate nelle tonalità del rosa o azzurro pastello, che richiamano il mare e le code delle sirene e soprannominate per questo “mermaid nails”.

Flames

Scenari hot sembrano essere l’ispirazione per la tendenza “flames” che prevede la realizzazione di fiammelle mono, bi, o tricolore su tutte le unghie. Anche questa manicure richiede una mano ferma e pennelli sottili che a volte si spingono a creare un effetto finale leggermente 3D “bombando” la linea che separa il fuoco dallo sfondo con un contorno glitterato super di tendenza.

Mismatched nails

Tinta unita per i più ordinari, a scacchi per i pianificatori seriali e con gli sticker a forma di cuore per i romantici senza tempo. Le unghie possono rappresentare un eloquente specchio della propria personalità. E se su una mano venissero accostati tanti stili contemporaneamente? È il caso delle mismatched nails, la cui tecnica consiste nel realizzare una trama o un colore diverso su ogni unghia per cui l’unica regola è che non ci sono regole. Viene scelta soprattutto dai giovanissimi che chiedono unghie con disegni minimali come puntine e linee geometriche, french colorate e inverse, ritratti più o meno stilizzati di loro stessi o del loro animale domestico. Per gli esperimenti più realistici, oltre a un alto tasso di precisione e pazienza, si utilizzano pennelli dalla punta fine che non estraggono lo smalto direttamente dalla boccetta ma si appoggiano a una vera e propria tavolozza di colori in miniatura creata su un foglio di carta stagnola.

Lettering

“Dirlo con le unghie” è l’obiettivo di questa nail art che impazza in rete. I font che vanno per la maggiore questa stagione sono quelli gotici, molto arzigogolati e dall’area nostalgica, rigorosamente in nero. Che si tratti di un motto, un modo di dire o del titolo di una canzone, le parole inglesi – essendo più corte – sono quelle che meglio si prestano a questa tecnica che prevede una lettera per ogni unghia.