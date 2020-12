The Ally Coalition, Lana Del Rey canta “Silent Night” a sostegno della comunità LGBTQ – video

Ogni anno Jack Antonoff tiene il The Ally Coalition Talent Show, concerto pensato per raccogliere fondi a sostegno di una serie di enti di beneficenza per i giovani LGBTQ + d’America.

Causa pandemia, Antonoff ha spostato il suo show on line, su Twitch, con donazioni chieste ai fan in collegamento. Gli artisti che hanno prestato la propria voce all’iniziativa in questo Natale 2020 sono stati Lana Del Rey, St. Vincent, Spoon, Sleater-Kinney, Hayley Williams, the Chicks, Tierra Whack, Shamir, Brittany Howard, Maggie Rogers, Clairo, Rufus Wainwright e Muna. Due anni fa, come dimenticarlo, Taylor Swift fece un’apparizione a sorpresa.

Lana Del Rey ha cantato “Silent Night” direttamente da casa sua, per poi bissare con “Let Me Love You Like A Woman“, suo ultimo singolo.

“Il The Ally Coalition Talent Show è la notte dell’anno che attendo di più“, ha sottolineato Jack Antonoff. “Ovviamente non possiamo incontrarci di persona quest’anno, ma i soldi che questo spettacolo raccoglie sono più importanti che mai, considerando come le comunità sproporzionatamente emarginate siano state colpite dalla pandemia. Questo spettacolo consiste nel riunire i miei amici e mantenere le cose molto libere, in modo che la magia possa accadere. Quest’anno non è stato diverso“.

“La nostra comunità continua a incoraggiarsi e sostenersi a vicenda per le cause a cui tiene, e insieme abbiamo raccolto oltre 83 milioni di dollari in beneficenza nel 2020“, ha affermato Brian Rucker, Direttore dei contenuti musicali premium di Twitch. “Siamo entusiasti di aver collaborato con The Ally Coalition per ospitare il Talent Show di quest’anno su Twitch, che ha visto alcuni dei più grandi nomi della musica e dell’intrattenimento riunirsi per raccogliere fondi per una causa straordinaria e tanto necessaria: sostenere le organizzazioni giovanili LGBTQ in tutti gli Stati Uniti, con un focus sui giovani LGBTQ afroamericani“.