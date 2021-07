Tom Daley e i 20 anni di differenza con Dustin Lance Black: “Quando ti innamori, ti innamori”

2 minuti di lettura

27 anni lui, 47 l’altro. Tom Daley e Dustin Lance Black fanno coppia dal 2014, sono sposi dal 2017 e genitori dal 2018. Il tuffatore inglese, alla ricerca del suo primo oro olimpico agli imminenti Giochi di Tokyo, ha replicato dalle pagine del The Guardian a tutti quelli che puntualmente sottolineano la differenza d’età con l’amato Dustin, sceneggiatore premio Oscar di Milk.

Una cosa che ho presto imparato è che non mi importa cosa pensano gli altri. È stato utile da quando sono con mio marito. Io ho 27 anni, lui 47. Le persone hanno le loro opinioni, ma noi non notiamo la differenza di età. Quando ti innamori, ti innamori.

Daley ha poi affrontato il tema genitorialità, 3 anni or sono diventato realtà grazie alla nascita di Robert Ray: “Ho sempre voluto dei bambini. Anche quando avevo 12 anni ero entusiasta di essere un genitore. Robbie ha tre anni adesso. Diventare un genitore ti aiuta a capire cosa conta davvero. Ora, quando sono in piedi sull’estremità di un trampolino in procinto di tuffarmi, posso pensare: ‘Che mi tuffi bene o male, posso tornare a casa dalla mia famiglia e loro mi amerebbero a prescindere.’“

Tom ha rivelato di aver avuto alcune fidanzatine, prima di Lance, “ma niente di serio“. Poi è stato letteralmente colpo di fulmine. “Appena sono stato con lui l’ho capito subito. Era come, ‘OK, wow, è quello giusto”. Daley fece coming out a fine 2013, su Youtube, era poco più che maggiorenne. “Ho incontrato qualcuno, che mi ha reso felice e mi ha fatto sentire al sicuro. Questa persona è un ragazzo“. Quel ragazzo era proprio Dustin Lance Black. Il tuffatore britannico, che ha già vinto 3 ori mondiali e due bronzi olimpici, ha poi svelato il segreto per mantenere intatta la mitica ‘tartauga addominale’ che fa impazzire i social.