Tom Ford piange la morte dell’amato marito Richard Buckley

“È con grande tristezza che Tom Ford annuncia la morte del suo amato marito Richard Buckley“. Un breve comunicato per annunciare al mondo il decesso del 72enne giornalista di moda, per oltre 35 anni rimasto al fianco del celebre stilista. “Ci siamo conosciuti e dopo neanche un mese vivevamo insieme. E stiamo insieme da allora. Questo dicembre saranno 30 anni”, disse Ford nel 2016, ricordando quel colpo di fulmine avvenuto in ascensore. “Nel momento in cui arrivò al piano terra pensai: ‘sei tu quello giusto’. Questo è tutto. Clic. È stato letteralmente amore a prima vista”. “Se la persona con cui state vi porta rispetto, ha un grande cuore e una grande anima, non lasciatela mai. Perché non potrete mai trovare di meglio”.

Malato da tempo, Buckley si è spento nella casa di Los Angeles, al fianco di Tom e suo figlio Alexander John «Jack» Buckley Ford, nato nel 2012. Due anni dopo Tom e Richard di sono sposati. Nato a Binghamton, New York, Buckley ha iniziato a scrivere per il New York Magazine nel 1982. Nel 1999 era stato nominato caporedattore di Vogue Hommes International.

60enne ex direttore creativo di Gucci e Yves Saint Laurent, Tom Ford ha sbalordito il mondo cinematografico nel 2009, quando ha debuttato dietro la macchina da presa con A Single Man, presentato in Concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove vinse la Coppa Volpi uno strepitoso Colin Firth. Nel 2016 il bis con l’adattamento di Animali Notturni, Gran premio della giuria al Lido e nominato ai Golden Globe per la miglior regia.