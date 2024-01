Tiziano Ferro travolto dall’affetto dei fan: “Ci sono periodi bui. L’importante è parlarne”

2 min. di lettura

Tutti attorno a Tiziano Ferro. Nelle ore successive all’annuncio della separazione dal suo storico manager, in cui il cantautore ha sottolineato di non avere “più luce”, un’enormità di fan si è catapultata sui social per dargli forza, per ringraziarlo, per rimarcare la propria vicinanza in un momento tanto difficile. Perché il 2023 di Ferro è stato un anno complicato, segnato dal divorzio da Victor Allen, da problemi alla voce che sembravano dovessero vederlo finire sotto i ferri, da una burocrazia che lo obbliga a stare negli States e a non poter tornare in Italia insieme ai propri figli.

Tra i tantissimi messaggi ricevuti Ferro ne ha voluti condividere due. In uno un fan ha ricordato a Tiziano come “rideremo ancora di cuore, di nuovo insieme, come abbiamo sempre fatto, nonostante tutto”, condividendo un’immagine dell’ultimo tour negli stadi italiani dell’artista. “Mamma mia che bello, che gioia, che tour meraviglioso… quante voci, quanto amore”, ha risposto Ferro. “Lo si poteva acchiappare con le mani per quanto era denso. Ma si rifarà… eccome se si rifarà”.

Ma è un altro messaggio, firmato Lesy, che ha visto Tiziano aprirsi ancor di più. “Vorrei dire a Tiziano Ferro che pensa di non avere più luce che io ho venduto il biglietto dei Coldplay perché non avevo i soldi per comprarmi il suo, me ne sono pentita? No. Lo rifarei? Altre mille volte perché la luce che mi ha dato quella sera non la dimenticherò mai”, ha scritto la fan, con Tiziano che ha così replicato.

“Ci sono periodi bui. L’importante è chiamarli con il nome adeguato, non andare in negazione e parlarne. Altrimenti come fanno ad arrivare i rinforzi?!?”. E sono proprio i rinforzi dei suoi fan ad aver rincuorato per almeno 48 ore il cantautore, che in pochi mesi ha più volte esplicitato preoccupazioni private e professionali. “Anno difficile, non riesco a cantare, a scrivere, ma torneremo vicini”, ha confessato alla vigilia di Natale, mentre un mese fa ha parlato di una sua scrittura e di un suo canto che forse “non sono all’altezza delle vecchie aspettative”.

Ufficialmente sobrio da oltre 7 anni, Tiziano ha parlato per la prima volta del divorzio da Victor Allen lo scorso settembre. Una crisi iniziata nel pieno dell’ultimo tour dell’artista, che da allora è sbarcato in libreria con il suo primo romanzo e fatto da giudice ospite a Drag Race Italia.

