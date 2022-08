Ucraina: i Bring Me The Horizon partecipano ad evento Triathlon per raccogliere fondi destinati a UkrainePride

3 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Un’ondata di supporto dal mondo della musica per la comunità LGBTQIA+ in Ucraina. Proprio negli scorsi giorni, si è svolta la Allerthorpe Sprint Triathlon, una celebre gara sportiva che si svolge ogni anno nel Regno Unito.

Diversi i partecipanti all’evento, tra cui anche Oli Skyes e Mat Nichols, rispettivamente cantante e batterista della celeberrima band metalcore Bring Me The Horizon, in attività dal 2004 e da sempre schierata in supporto della comunità queer in tutto il mondo.

La band si è apertamente schierata a supporto dell’Ucraina all’inizio del conflitto contro la Russia, insieme a tantissime altre nella scena rock e metal.

Da qui, la partecipazione all’iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare sulla situazione della comunità LGBTQIA+ in Ucraina in un momento così delicato e raccogliere fondi tramite crowfunding volti a finanziare la fuga dal paese delle persone più a rischio, nonché supportare le associazioni che operano in questo senso, tra cui UkrainePride.

Sykes ha avviato una campagna di crowdfunding prima del triathlon per raccogliere fondi. Con un obiettivo di £ 3.000 (circa 3.633e), attualmente la raccolta fondi supera le £ 5000 (oltre €7000) raccolte per Ukrainepride.

Il mese scorso, i Bring Me the Horizon hanno pubblicato il nuovo singolo “sTraNgeRs”, che dovrebbe apparire nel loro prossimo secondo EP nella loro serie di uscite “Post Human”.

Le altre band schierate con la popolazione Ucraina durante il conflitto

Durante l’invasione russa dell’Ucraina iniziata nel febbraio 2022, diverse band rock e metal hanno avviato raccolte fondi e iniziative per mostrare il loro supporto all’Ucraina durante l’orrendo conflitto in corso.

Behemoth

La band polacca ha annunciato l’apertura di vetrina speciale sul suo negozio online, mettendo in vendita diversi articoli esclusivi. Tutti i proventi verranno destinati alle ONG che in questo momento si occupano di garantire sicurezza e sostegno alla popolazione Ucraina durante il conflitto.

View this post on Instagram A post shared by Official Behemoth Band Merch (@behemothwebstore)

Billy Talent

Una ingente donazione alla Croce Rossa Ucraina è arrivata anche dalla band rock alternativa canadese Billy Talent. I musicisti hanno inoltre esortato i fan a supportare la causa.

Decapitated

Il chitarrista Waclaw “Vogg” Kieltyka del gruppo death metal polacco Decapitated si è invece impegnato in prima linea come volontario sul confine tra Polonia e Ucraina, e ha dichiarato di avere in programma altre iniziative per i prossimi mesi.

Jinjer

La band metal ucraina Jinjer ha finora raccolto oltre 140.000€ in aiuti, con una campagna di beneficenza tramite la vendita di merchandise esclusivo i cui proventi sono tutti stati devoluti alle ONG.

Pussy Riot

Il collettivo punk femminista di protesta Pussy Riot ha lanciato una campagna NFT per aiutare l’Ucraina. L’NFT ha raccolto finora oltre 6,7 milioni di dollari, secondo Billboard.

Acacia Strain

La band metalcore americana The Acacia Strain” ha realizzato una maglietta in edizione limitata i cui proventi derivanti dalla vendita verranno devoluti all’Ucraina Crisis Relief Fund di GlobalGiving.

© Riproduzione Riservata