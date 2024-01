Mahmood, il nuovo album annunciato dai materassi?

3 min. di lettura

Dopo aver parlato di “sangue sulla carta“, ora Mahmood finisce sui materassi ed è sempre per lo stesso il motivo: nuova musica! Ieri sono apparsi a Napoli, Milano e Roma materassi abbandonati in giro per le città, con la scritta:

Scusa se non mi ricordo mai il tuo compleanno

e sotto la firma Mahmood e la data 22/01/24. Ma che significa? Secondo l’agenzia Socialartist che ha pubblicato le foto, si tratta di una strategia di comunicazione virale (e infatti, eccoci qui a scriverne) per l’annuncio del nuovo album del cantautore italiano, che dal 6 Febbraio sarà in gara a Sanremo 2024 con Tuta gold (tra le migliori nelle prime sensazioni tracciate dal nostro G.Federico che ha ascoltato i brani in anteprima).

Dopo le planate alla Icaro mezzo nudo tra i vicoli di Napoli per il video della “berlinese” Cocktail d’amore (ricordate gli insulti di Malgioglio?), Mahmood sarebbe dunque pronto a pubblicare un nuovo album, a più di tre anni di distanza dal glorioso Ghettolimpo. Nell’imminenza della release di Cocktail d’amore, Alessandro aveva spifferato:

Cocktail d’amore è soltanto il primo pezzettino di tante cose nuove che sto scrivendo e sono molto felice

Ci sarà anche la canzone sulla mariposa e sul velo rosa? Durante una performance live in piena fashion week a Milano (VIDEO!), Alessandro aveva svelato quel che potrebbe essere – insieme a Tuta Gold e Cocktail d’amore – uno dei brani del prossimo album. Che si annuncia internazionale.

“È un disco aperto, stiamo chiudendo dei pezzi e stiamo pensando ai live, vogliamo fare qualcosa che non abbiamo mai fatto. Posso dire che nell’album ci saranno delle collaborazioni internazionali”

Così ha detto l’artista di recente. Il progetto del nuovo album avrebbe preso forma più all’estero che in Italia, tra Los Angeles, Parigi e Berlino. È certamente vero che negli ultimi mesi si è visto dalle storie Instagram di Mahmood che il cantautore è spesso in volo in giro per il mondo.

Sullo scrivere musica, lo scorso Ottobre Mahmood si era sbilanciato con GQ, annunciando il nuovo singolo e l’album:

“Credo di aver raggiunto una maturità nuova nel parlare di relazioni e legami tra le persone. Forse perché negli ultimi anni ho avuto il tempo di mettermi seduto e concentrarmi, pensare meglio e pensare di più”

Nonostante il successo di due anni fa con Brividi insieme con Blanco a Sanremo 2022 (successo clamoroso finito anche nella top20 global di Billboard), Mahmood non aveva infatti pubblicato un nuovo album. Nel Maggio 2023, sollecitato proprio sulla mancanza di nuova musica, l’artista aveva parlato di senso di incompletezza, di aver bisogno di tempo e aveva affermato di non voler cantare minchiate.

Cosa disse Mahmood a Gay.it sul coming out dei cantanti? L’intervista del 2016 assume oggi nuovi significati per l’artista queer che vuole alzare l’asticella e punzecchiare il proverbiale provincialismo italiano. Certamente il nuovo album, che sarà – forse? – annunciato il 22 Gennaio, aggiungerà nuova linfa, nuova musica e nuovi testi alla poetica dell’autore che parla attraverso i materassi. Pigiama party?

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.