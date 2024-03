Annalisa vola a Los Angeles per il Premio “Global Force” Billboard Women in Music

2 min. di lettura

Arrivata terza al Festival di Sanremo 2024 dietro Angelina Mango e Geolier, Annalisa sarà a Los Angeles il 6 marzo per ricevere il premio “Global Force” a Billboard Women in Music, l’evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale. Scelta da Billboard Italia (che le dedica la copertina del numero Women in Music di marzo/aprile) per gli straordinari risultati raggiunti in classifica negli ultimi anni, Annalisa sarà in compagnia di artiste del calibro di Karol G, Ice Spice, Charli XCX, Kylie Minogue e tante altre. L’evento si terrà allo YouTube Theater di Los Angeles e sarà disponibile in streaming il giorno successivo (7 marzo) su billboard.com nella sezione “Women in Music”.

Nel frattempo “Sinceramente”, citata persino da Elly Schlein dopo la vittoria di Todde in Sardegna, è il brano più ascoltato dalle radio italiane, con sorpasso ai danni di Tuta Gold di Mahmood, nonché il brano più utilizzato su TikTok. Dopo “Mon Amour” e “Ragazza sola” un altro brano della cantautrice ha raggiunto la vetta dell’airplay dopo aver conquistato le chart ufficiali di vendita e aver ottenuto il Disco di Platino.

Con tre singoli nella Top 100 e cinque nella Top 200, oltre che nella classifica ufficiale singoli Fimi/Gfk, Annalisa è diventata l’artista femminile più ascoltata su Spotify nonché la prima donna ad entrare nella classifica globale di Billboard USA nella top 100.

Il 10 aprile Annalisa tornerà sui palchi dei palazzetti per il Tutti nel vortice Palasport che toccherà le principali città italiane con concerti già esauriti a Milano, Roma e Padova, mentre a maggio sarà per la prima volta all’Arena di Verona con due appuntamenti il 14 maggio (sold out) e il 20 maggio. I live della cantautrice continueranno anche in estate con “Tutti nel vortice Outdoor”.

