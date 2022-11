Valerio Scanu: “Sposo Luigi perché è l’uomo che amo, ci siamo conosciuti su Instagram”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

A pochi giorni dalla dichiarazione d’amore social all’amato Luigi, 32enne di Castelvetrano che insegna Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma, Valerio Scanu ha confermato al Corriere della Sera l’intenzione di unirsi civilmente al compagno, spiegando anche come mai non abbia mai voluto fare coming out fino alla pubblicazione di quella storia Instagram.

“In realtà ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo. Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out”.

Valerio ha rivelato di aver avuto storie con donne, in passato, una delle quali “lunga quasi un anno”, mentre la prima relazione con un uomo è diventata realtà all’età di 19 anni, a Roma, con ragazzo pugliese. Il coming out in famiglia, per Scanu, è arrivato l’anno dopo. “Ne ho sentito il bisogno a 20 anni. Ho pensato che se portavo nella loro casa una persona era giusto che sapessero quale ruolo ricopriva nella mia vita”.

Un coming out che colpì particolarmente suo padre, trovato in lacrime al mattino da un’amica di Valerio che l’uomo avrebbe dovuto accompagnare all’aeroporto. “Lei alle 6 lo trovò che piangeva in cucina. Provò a consolarlo: “Non faccia così, tante coppie gay vivono felici”. E lui: “Io piango al pensiero che mio figlio si sia tenuto tutto dentro e abbia temuto di non essere amato da noi””.

E se il papà di Valerio non c’è più, perché deceduto nel 2021 a 64 anni causa Covid-19, sarà la mamma a presenziare all’unione civile con Luigi. Una proposta social che Scanu ha inviato alla chat di famiglia, con felici reazioni segnate da humour nero: “Mia mamma mi ha detto che è un passo importante, che bisogna essere sicuri, che lei non lo era ancora dopo anni. Figuriamoci. Per fortuna mia nonna è una donna di spirito e le ha risposto: “Infatti lui ti ha lasciato””.

Valerio e Luigi si sono conosciuti grazie ai social, e da allora non si sono più lasciati. “Mi aveva scritto su Instagram commentando una foto a luglio 2020. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso. Abbiamo cominciato a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona”. E ora l’unione civile. “La faremo nel 2023, non abbiamo deciso quando”.



© Riproduzione Riservata