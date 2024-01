Valerio Scanu, fuori ora “Presente” il nuovo singolo dedicato alla memoria del papà

2 min. di lettura

“Al peggio non si è pronti sai, ma pronti forse non si è mai”. Sono le prime parole che Valerio Scanu intona nel nuovo singolo Presente, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica da venerdì 19 gennaio per l’etichetta Natyloveyou con distribuzione Ada Music. Il brano, dal forte impatto emotivo, racconta con nostalgia il rapporto padre-figlio: un legame in grado di superare anche la morte e che continua a farsi vivo nel cuore di chi è ancora qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valerio Scanu (@valerio_scanu)

A proposito del brano Scanu, che lo scorso settembre si è unito civilmente a Luigi Calcara, ha spiegato: “Si tratta di un inno commovente all’amore, al ricordo e alla resilienza di fronte a una perdita, con un messaggio di apprezzamento per la vita e per ciò che ci ha saputo donare. In questo brano ho voluto, con i miei autori, abbracciare i ricordi dell’infanzia mettendo in risalto il profondo legame con mio padre da cui ho colto molti insegnamenti”. “Guarderemo il nostro mare anche se tu da quelle stelle che mi indicavi da bambino quando ti stavo sulle spalle” è uno dei passaggi più intensi di Presente, dedicato a papà Tonino scomparso nel dicembre 2020 a causa del Covid-19.

Presente è anche un videoclip in arrivo nei prossimi giorni e che vede la regia di Marco Giacomozzi. Un brano centrale in questa fase del percorso di Scanu, al punto che sarà pure il titolo del nuovo album di inediti previsto per quest’anno. Il vincitore del Festival di Sanremo 2010 manca dalle scene musicali con un progetto in studio dal 2018, quando aveva dato alle stampe Dieci, seguito nel 2020 dal disco delle feste Canto di Natale.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.