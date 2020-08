VMA 2020, I look più belli della serata

Sfarzo, glamour e provocazione, senza dimenticare l’uso della mascherina (la vera protagonista dei look della serata), ai Video Music Awards 2020, uno dei pochi attesissimi eventi che nonostante la pandemia è andato in onda.

Pochi artisti e di conseguenza pochi trend, per questo appuntamento non solo musicale, che vede ogni anno il meglio degli artisti più seguiti sfilare in look memorabili, come l’abito bustier in pizzo bianco di Madonna nel 1984 o quello fatto di carne cruda dalla testa ai piedi di Lady Gaga (presente anche quest’anno) del 2010, ecco i look più belli visti ai Video Music Awards 2020!

Poteva Lady Gaga deluderci? No. Ovviamente. Le aspettative erano altissime, e, a parte i look dell’esibizione insieme ad Ariana Grande in puro stile Chromatica, con un trionfo di premi, ha sfoggiato cinque diversi outfit con tanto di elaboratissime mascherine abbinate; i nostri preferiti? Quello scultoreo, coloratissimo di Iris Van Harpen, che ricorda lo stile di Björk, e l’abito a corolla verde cangiante di Christopher John Rogers.

10 e lode all bellissima (anche insolita, dopo le ultime apparizioni!) Miley Cyrus, che torna in scena in un fasciante abito trasparente tempestato di cristalli specchiati con guanti abbinati, firmato Mugler, seduta non più su una palla demolitrice, ma su una scintillante palla stroboscopica.