X Factor 2023, “Crush” di Maria Tomba è il nuovo inno queer: ascolta il brano e guarda il videoclip

Un inno queer lo riconosci subito, sin dal primo ascolto.

Crush, l’inedito di Maria Tomba, quarta classificata ad X Factor 2023, ha tutte le caratteristiche per diventarlo: “Ed è subito crush per lui, che si veste Louis Vuitton. Ed è subito crush per lui, mi ha Travolta come John. Ed è subito crush ma lui, guarda il tipo dietro me. Pensavo che guardasse me“, recita il ritornello che resta impresso nella testa e ti invoglia sin dalla prima nota ad alzarti, cantare e ballare sulle immagini in cui è facilissimo immedesimarsi.

“Crush” di Maria Tomba, infatti, racconta di un’esperienza in una serata movimentata in cui la protagonista, si innamora improvvisamente di qualcuno, ma scopre che la persona di cui si è invaghita sembra interessata a qualcun altro.

Nonostante la delusione, lei resta aperta all’amore e alle possibilità romantiche: “Ahia, che dolore al cuore. Ma ci provo lo stesso e se non va, preghеrò il Signore che mi porti l’amore ed un prosеcco da versargli addosso come scusa, ma lui si avvicina. Si apre la camicia. Ed è subito crush“.

Un brano facilmente memorizzabile che siamo certi diventerà la colonna sonora delle nostre serate romantiche in cui i corpi si sfiorano e la musica supera il volume dei pensieri: “Tu ba-tu ba-tu balli con lui. Resto da sola, la musica suona. Tra corpi sudati e poi. Altri due occhi bellissimi. Stanno venendo verso di me. Bello da togliere il fiato. Mi basta un secondo, les jeux son faits“.

Maria Tomba, così, entra di diritto nel parterre di artistə amate dalla comunità LGBTQ+ e chissà che non possa ispirarci con i suoi pigiamini e che presto non ci possa essere un sovraffollamento, durante le serate, non solo dei suoi brani ma anche degli outfit ispirati a lei.

Maria Tomba: chi è la concorrente di X Factor 2023?

Maria Tomba è nata a Verona nel 2002. Fin da piccola ha manifestato le sue doti artistiche, in particolare nel campo della moda e della musica. A 11 anni ha iniziato a prendere lezioni di canto e nello stesso anno ha cominciato a partecipare a karaoke e ai suoi primi concorsi canori. Crescendo si avvicina anche al mondo dei musical e del teatro. A 14 anni si appassiona alla poesia e al cantautorato iniziando a scrivere le sue prime canzoni.

Maria con la sua musica racconta di sogni e fantasie, avventure ed esperienze vissute; di un mondo visto attraverso il “filtro dei colori” in cui ci si sente liberi di esprimere se stessi prendendo la vita anche con un pizzico di ironia. Tomba è un’artista eclettica che siamo certi saprà regalarci fortissime emozioni se riuscirà a trovare dei fedeli compagni di viaggio che sappiano accompagnarla con i giusti brani.