Causa pandemia, come già accaduto con gli Emmy, anche i GayVNs 2021, meglio conosciuti come gli “Oscar del porno gay”, sono stati assegnati on line. Un evento virtuale per celebrare i migliori, più dotati, amati, atletici, resistenti pornostar, condotto da Alec Mapa e Sherry Vine e con ben 29 categorie assegnate.

A Murdered Heart di NakedSword ha vinto il premio per il miglior film, con tanto di trama legata alle pericolose terapie di conversione, mentre il premio per la miglior scena fetish è andato a Tom of Finland: Leather Bar Initiation, puntata speciale della serie Tom of Finland di Men.com ideata per celebrare i 100 anni dalla nascita dell’artista finlandese. Raging Stallion’s Cake ha visto trionfare una scena di sesso a 3, con attore non protagonista il famigerato cappello trumpiano “Make America Great Again”.

Dopo aver fatto la storia lo scorso anno come primo attore porno gay afroamericano a vincere il GayVNs come miglior attore, DeAngelo Jackson ha bissato come Performer of the Year. Brock Banks è stato invece nominato Best Newcomer. A seguire, tutti i vincitori con foto.

GayVNs 2021, i vincitori degli Oscar del Porno gay