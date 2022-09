My Policeman, David Dawson descrive le scene di sesso con Harry Styles

2 min. di lettura

È stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival l’atteso My Policeman, con un tiepido responso della critica (44% di recensioni positive sull’aggregatore Rotten Tomatoes) e un Harry Styles che alcuni vorrebbero persino in nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista.

Nel film diretto da Michael Grandage tre ragazzi – il poliziotto Tom (Harry Styles), l’insegnante Marion (Emma Corrin) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson) – si incontrano e innamorano nel corso di un viaggio nella Gran Bretagna degli anni ’50. Negli anni ’90, Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) e Patrick (Rupert Everett) sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma ora hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato.

Basato sul romanzo di Bethan Roberts, il film uscirà il 4 novembre 2022 su Prime Video. David Dawson, intervistato da Entertainment Weekly, ha così parlato delle scene di sesso con Styles, la scorsa settimana acclamato alla Mostra del Cinema di Venezia per l’anteprima mondiale di Don’t Worry Darling.

“Michael Grandage è stato meraviglioso sotto questo aspetto. Ha creato uno spazio pieno solo e soltanto di supporto, portando sul set un meraviglioso coordinatore dell’intimità. Noi quattro abbiamo esplorato ciò che volevamo fossero quelle scene, insieme”.

Il coordinatore di intimità è una figura sempre più presente sui set di mezzo mondo. Il suo compito è quello di ‘coordinare’ le scene di sesso, mettendo a loro agio gli attori, ‘coreografando’ momenti particolarmente intimi.

Dawson ha sottolineato come Styles abbia contribuito in prima persona a rendere quelle scene il meno imbarazzanti possibile, raggiungendo un’intesa assoluta, che li ha aiutati a fidarsi l’uno dell’altro.

“Io e Harry ci siamo promessi che ci saremmo sempre presi cura l’uno dell’altro durante queste scene. Non potrò mai sottolineare abbastanza l’importanza di un coordinatore dell’intimità. È un bravo ragazzo del nord come me, e abbiamo avuto il lusso di provare per tre settimane, costruendo quell’amicizia e quella chimica”.

Nei mesi scorsi Styles aveva parlato del sesso gay nel film, che a suo dire doveva essere “tenero e amorevole”.

