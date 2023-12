Heartstopper 3, sono ufficialmente finite le riprese della nuova stagione. L’annuncio

2 min. di lettura

Poche ore dopo gli spoiler social di Joe Locke, che ha salutato il “suo” Charlie facendo intendere la più che papabile produzione di una 4a stagione, Netflix ha ufficializzato la fine delle riprese di Heartstopper 3.

Il produttore Patrick Walters ha pubblicato un’immagine al fianco della creatrice della serie Alice Oseman e ai due protagonisti Joe Locke e Kit Connor, scrivendo: “Adoro questi ragazzi. Stagione 3 terminata e in arrivo”. La stessa Oseman, sempre via social, ha aggiunto.

“Abbiamo ancora qualche ora da superare per il nostro ultimo giorno. Ma volevo esprimere quanto sia profondamente grata al cast e alla troupe per il loro duro lavoro, la dedizione, l’abilità e la resistenza delle ultime 11 settimane, e per aver dato vita ancora una volta alla stagione di Heartstopper”. Il via alla riprese era stato dato ad ottobre.

Oseman, che ha pubblicato anche l’ultimo ciak di stagione di Joe Locke e Kit Connor in spiaggia, ha poi continuato: “La stagione 3 porterà Heartstopper in un territorio inesplorato, presentando una serie di nuove sfide per il nostro cast e per la troupe, ma tutti hanno fatto un lavoro così incredibile e sono davvero entusiasta di condividere ciò su cui abbiamo lavorato tutti”.

La stagione 3 di Heartatopper era stata confermata addirittura poco dopo l’uscita della stagione 1, visto il suo clamoroso successo. Per ora tace sul rinnovo nei confronti della quarta, ma è facile immaginare che arriverà presto il via libera. Molto probabilmente a giugno, Pride Month, Heartatopper 3 arriverà su Netflix, con una prima novità nel cast già annunciata ed un sesto capitolo editoriale in lavorazione che concluderà ufficialmente l’amatissima e romantica saga adolescenziale di Nick e Charlie.

