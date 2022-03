23enne uccide l’amante 73enne e lo nasconde in una vasca piena di cemento

2 min. di lettura

Un uomo di 23 anni ha confessato di aver ucciso il proprio amante di 73 anni alle Hawaii, per poi nascondere il suo corpo in una vasca da bagno piena di cemento. Non contento, ha successivamente tentato di acquisire fraudolentemente la casa da un milione di dollari del defunto e la sua auto di lusso.

Juan Tjedor Baron è stato arrestato dalla polizia in California mentre stava provando a fuggire dal Paese, con l’accusa di omicidio di secondo grado, furto di identità di primo grado e furto di primo grado per la morte di Gary Ruby. La polizia locale ha risposto il 7 marzo scorso a un controllo presso la residenza di Ruby, richiesto da suo fratello, Lorne Ruby. Lorne ha detto alla polizia che non sentiva suo fratello da tre settimane e che l’ultima volta che ci aveva parlato, Gary aveva accennato ad “un nuovo interesse amoroso di nome Juan” che era “significativamente più giovane” di lui.

Quando la polizia è arrivata in casa dell’anziano, situata in un’esclusiva community, è stata accolta da Baron, che ha detto loro di aver acquistato la proprietà da Ruby cinque anni or sono. Quando la guardia di sicurezza ha fatto presente che Gary aveva acquistato la casa solo nel 2020, Baron ha “corretto” la sua storia, rivelando di averla acquistata da Ruby due anni fa. A quel punto le autorità sono tornate il giorno successivo per perquisire i locali e hanno scoperto che “una vasca da bagno nel bagno principale era riempita con del cemento”. Sotto c’era il corpo senza vita di Ruby. Ma a quel punto il 23enne era già scappato via dall’isola. Il giovane è stato però arrestato in California il 9 marzo, “nascosto sotto una panchina” di un autobus diretto in Messico. Il giorno seguente, Baron “ha rinunciato al suo diritto costituzionale di rimanere in silenzio e ha acconsentito ad una confessione”, durante la quale ha ammesso l’omicidio.

“Baron ha dichiarato di aver fatto sesso con Gary, ma si è arrabbiato dopo che Gary l’ha informato di essere sieropositivo”, si legge nella dichiarazione giurata. “Baron ha dichiarato che subito dopo ha notato che Gary stava soffoncando con il cibo, e a quel punto ha reagito stringendo una cintura attorno al collo di Gary, fino a quando quest’ultimo non ha perso conoscenza. Baron ha poi trascinato Gary nella vasca da bagno e ha usato un coltello da cucina per tagliargli i polsi, nel tentativo di inscenare un suicidio”.

Il 23enne avrebbe trovato diversi sacchi di cemento nel garage di Ruby, per poi acquistarne altri quattro. A quel punto ha nascosto il corpo nella vasca da bagno, usando i fondi di caffè per “nascondere l’odore della decomposizione“. Presumibilmente, Baron ha anche ammesso di aver escogitato un piano per acquistare fraudolentemente l’Audi 2020 e la casa di Ruby, con documenti di proprietà falsi. Il 23enne è attualmente in custodia presso il centro di detenzione di Los Angeles, in attesa dell’estradizione a Honolulu.

