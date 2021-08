A Wake: il drama LGBT ora disponibile in streaming

3 minuti di lettura

Arriverà il 31 agosto nelle maggiori piattaforme il film a tematica LGBT+ A Wake, di Scott Boswell e prodotto da Breaking Glass Pictures. Già vincitore di numerosi premi – tra cui il Festival Favorite – Feature Film al Cinema Diverse e il Best LGBT Film al Big Apple Film Festival – A Wake racconta la drammatica storia della morte di un ragazzo, Mitchell, e del dolore della sua famiglia.

Ma non solo, perché mentre i preparativi del funerale sono quasi ultimati (coordinati da Molly, sorella preadolescente), arriva un ragazzo a sconvolgere tutti, e a dimostrare chi era realmente Mitchell.

A Wake: film LGBT drammatico ma reale

Ma il vero protagonista della storia è Mason, fratello gemello di Mitch, morto apparentemente per overdose. È sconvolto dalla perdita e cerca in tutti i modi di parlare con il fratello scomparso, anche tramite delle sedute spiritiche. Un fratello con il quale comunica comunque, nei sogni, nei quali il fratello gli confessa di avere un segreto, che deve sapere e che non ha mai detto a causa della famiglia molto religiosa.

Questo “segreto” viene svelato appunto da Jameson, che si presenta come il compagno di Mitchell. Una verità che la famiglia dovrebbe ora affrontare, ma che preferisce invece dimenticare, ricordando il ragazzo per il figlio che era. O meglio, il figlio che conoscevano loro.

La storia di A Wake attraversa un problema comune delle persone LGBT – soprattutto all’interno di una famiglia molto religiosa – ovvero l’uscire allo scoperto e dire apertamente di essere gay. Mitchell viveva la sua vita di nascosto, ma la pressione era tale che aveva iniziato a prendere delle pillole per affrontare l’ansia crescente. L’overdose che gli ha causato la morte sarebbe stata accidentale, ma nel film verrà affrontato anche questo dubbio.

Un cast e una sfida vincente

Con Noah Urrea nel ruolo di Mason e Mitchell – voce principale e ballerino del gruppo pop americano Now United, – Kolton Stewart – conosciuto in Lock & Key di Netflix, The Expanse e Disenchanted (una prossima uscita Disney) – che interpreta Jameson, Sofia Rosinsky – Fast Layne di Disney – nel ruolo di Molly e Megan Trout come la sorella maggiore, il regista Scott Boswell ha realizzato un film drammatico e reale.

A Wake è il proverbiale lavoro dell’amore. Deve esserlo, perché il cinema indipendente è una strada difficile, ancora di più quando si esplorano temi difficili sulla perdita e l’identità queer. Dopo anni di pianificazione, la prima soddisfazione è arrivata quando ho finalmente potuto lavorare con il cast, e poi più tardi, quando ho incontrato il pubblico ai festival. Ora non potrei essere più entusiasta dell’uscita più grande del film con Breaking Glass.

Soddisfazione anche della produzione, che ha creduto nel regista:

Quando abbiamo pubblicato il primo lungometraggio di Scott Boswell, “The Stranger in Us” nel 2010, abbiamo riconosciuto il suo immenso talento come regista emergente. Breaking Glass è entusiasta di rilasciare il nuovo film di Boswell per il pubblico americano.

Sarà disponibile dal prossimo 31 agosto su iTunes/Apple TV, Amazon, Google Play e Vudu.