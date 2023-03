Addio a Darcelle XV, la drag queen in attività più anziana al mondo. Aveva 92 anni

0:00 Ascolta l'articolo

È deceduta per cause naturali all’età di 92 anni Darcelle XV, la drag queen in attività più anziana del mondo, come certificato dal Guinness dei Primati.

A darne notizia il Darcelle XV Showplace, locale di drag queen di sua proprietà a Portland, in Oregon. Decine e decine i commenti di condoglianze, con persone di tutte le età che hanno voluto ricordarla, definendola una “luce assoluta nella Portland queer“.







Darcelle XV era il nome d’arte di Walter W. Cole, nato il 16 novembre 1930 a Portland. Ha prestato servizio nelle forze armate statunitensi ed è stato congedato dopo la guerra di Corea negli anni ’50. Nel 1967, Cole utilizzò i soldi guadagnati facendo il militare per acquistare il locale che avrebbe poi trasformato nel Darcelle XV Showplace.

Due anni dopo, a 37 anni, ideò il suo alter-ego drag, Darcelle XV, in onore all’attrice e cantante francese Denise Darcel, dichiarando la propria omosessualità e lasciando sua moglie, con cui aveva avuto due figli. Successivamente ha conosciuto Roxy Neuhardt, rimasta sempre al suo fianco per 5 decenni, fino alla sua morte, facendo di tutto. La coreografa, la regista di spettacoli, l’attrice, la contabile. In 50 anni Darcelle XV ha raccolto fondi per innumerevoli enti di beneficenza, prendendosi cura degli amici che avevano contratto l’hiv tra gli anni ’80 e i primi anni ’90, dando da mangiare ai senzatetto, lottando per i diritti LGBTQ, fornendo un luogo di ritrovo sicuro per la comunità.







Darcelle XV indossava lunghissime ciglia finte, gioielli appariscenti e vestiti luccicanti, molte piume e cappelli enormi. Nel 2016 è stata riconosciuta dal Guinness World Records come la drag queen ancora in attività più anziana del mondo, all’età di 85 anni e 273 giorni. Il suo Darcelle XV Showplace ha battuto anche un altro record, avendo ospitato il drag show più longevo della costa occidentale d’America, entrando inoltre nel registro storico nazionale nell’estate del 2020, primo luogo LGBTQ + in Oregon a riuscire nell’impresa.

