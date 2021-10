Bentornata Adele, Easy On Me è il singolo del comeback (video)

2 minuti di lettura

Bentornata Adele. La cantautrice britannica, classe 1988, ha reso pubblico stanotte Easy On Me, singolo che anticipa l’uscita di 30, il quarto album previsto per il 19 novembre prossimo. Alla mezzanotte di Londra le piattaforme di streaming hanno accolto il brano, che nei giorni precedenti era stato parzialmente anticipato dalla stessa artista durante una diretta Instagram.

“Vacci piano con me”, l’invito tradotto di Adele, che introduce il disco ispirato dal divorzio da Simon Konecki con un brano che ne riflette il significato più profondo. Sebbene la richiesta sia quasi da primo amore, leggendo il testo della ballad si comprende meglio la natura del messaggio, che mette in luce le sue fragilità e le sue vulnerabilità, forse frutto di un’infanzia complessa. “Ero ancora una bambina, non avevo avuto la possibilità di sentire il mondo intorno a me, non ho avuto il tempo di scegliere quello che ho scelto di fare“, canta nel ritornello del brano, scritto insieme a Greg Kurstin.

Giunta a cinque anni dal rilascio dell’ultimo singolo, Water Under the Bridge, Easy On Me è stata presentata al pubblico insieme al nuovo progetto discografico dalla stessa Adele, con una lunga lettera condivisa su Instagram negli scorsi giorni:

Non ero lontanamente vicina a dove volevo essere quando ho iniziato tre anni fa. Piuttosto il contrario. Mi rifacevo alla mia routine e alle cose che conoscevo, per sentirmi al sicuro. Allo stesso tempo mi stavo buttando in una spirale di tumulti interiori e totale confusione. Ho imparato molto su di me negli ultimi tempi. Ho gettato via molti strati ma ne ho anche aggiunti di nuovi. Ho abbracciato una nuova mentalità, e penso di aver ritrovato nuovamente i miei sentimenti. Per questo motivo sono finalmente pronta a far uscire questo nuovo album. È stato il mio “o la va o la spacca” in questo periodo complicato della mia vita. Quando lo stavo scrivendo è stato il mio amico che mi portava il vino e cercava di tirarmi su il morale. L’amico che dà sempre i giusti consigli. Senza dimenticare che è quello che ti dice “è il tuo Saturno contro, fregatene, si vive una volta sola”. L’amico che ti tiene la mano la notte quando piangi e non sai veramente il perché. E infine l’amico che si ricordava di vedere come stavo quando non ero pronta a farlo, consumata dal mio dolore. Ho ricostruito la mia casa e il mio cuore da quel momento e questo album lo racconta. La casa è dove si trova il cuore.

Il ritorno sulle scene musicali di Adele, opportunamente segnalato con una massiccia campagna pubblicitaria che ha coinvolto i punti di interesse di maggior rilevanza nel mondo, è stato accompagnato dal rilascio del videoclip di Easy on Me. In contemporanea con l’uscita del brano, è stato infatti caricato su YouTube il filmato, girato in Canada e diretto da Xavier Dolan, sul set con la cantante già nel video della celebre Hello. Il videoclip si trova attualmente al 16° posto nella sezione Tendenze per la musica su YouTube e conta oltre 14 milioni di visualizzazioni. Numeri destinati a salire vertiginosamente, come di tradizione per la regina delle ballad strappalacrime, che ci assisterà con la sua voce nelle ultime settimane del 2021.