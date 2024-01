Again Again Again di Joel Kim Booster, il nuovo film dopo Fire Island e le nozze con John-Michael Kelly

2 min. di lettura

35enne comico, attore e sceneggiatore statunitense, Joel Kim Booster ha scritto e interpretato Fire Island, nel 2022, strappando due candidature personali agli Emmy. Recentemente visto anche in Loot – Una fortuna, Kim Booster ha scritto un altro film che a detta di Deadline è stato acquistato ancora una volta da Fox Searchilight, ovvero Disney.

“Again Again Again” il titolo della pellicola, che vedrebbe Joel di nuovo protagonista nei panni di Gus, “uomo d’onore che per lo stravagante weekend matrimoniale della sua più cara amica Maggie in un’azienda vinicola di Napa ha il compito di assicurarsi che l’intero evento si svolga senza intoppi”. Ma così non sarà. “Questo perché quando Hal, il fidanzato di Gus incredibilmente carismatico ma emotivamente instabile si presenta inaspettatamente all’evento, il caos minaccerà di far deragliare il matrimonio e la loro relazione”.

L’eventuale sequel di Fire Island non è stato mai invece annunciato. Nell’attesa Kim Booster è tornato a parlare della propria vita privata e della storica relazione con John-Michael Kelly, produttore di giochi per Riot Games (League of Legends). I due si frequentano da diversi anni. Nel corso di una chiacchierata con il comico e conduttore radiofonico Sirius XM Zach Noe Towers, Booster si è detto certo che prima o poi sposerà Kelly.

“Lui lo sa, sposerò definitivamente quest’uomo”. “So che succederà. L’unica cosa da capire per lui adesso è il quando”.

