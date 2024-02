Mare Fuori, Giuseppe Pirozzi svela: “Micciarella si comporta da omofobo ma cambierà”

2 min. di lettura

La Mare Fuori mania è tornata!

Da giovedì 1° febbraio, infatti, su RaiPlay sono disponibili i primi sei episodi della quarta stagione della nota serie tv coprodotta da Rai Fiction e Picomedia che racconta una storia di giovani, tutti minorenni, finiti in carcere loro malgrado sullo sfondo di una Napoli che non fa sconti a nessuno.

Un universo giovanile che si incontra e scontra con quello degli adulti e che nelle prime tre stagioni è riuscita a diventare un vero e proprio cult della televisione italiana, anche grazie alle diverse linee narrative che permettono a tuttə, grandi e più piccoli, di sentirsi vicini ai personaggi. Senza tralasciare nemmeno la comunità queer, con tanto di coming-out in carcere.

Come dichiarato dalla direttrice di Rai fiction Maria Pia Ammirati, infatti, dal 2020 ad oggi Mare Fuori è divenuto un fenomeno dai numeri record, un autentico “caso studio” che ha “raggiunto la platea dei giovani e dei giovanissimi, un target che si era un po’ perso negli anni” e che ci dimostra che, con la storia giusta, la tv sa ancora parlare a tuttə.

Mare Fuori, le dichiarazioni di Giuseppe Pirozzi: “Micciarella cambierà nei nuovi episodi”

Proprio per questo motivo, l’interesse collettivo attorno ai protagonisti della serie e alle loro vicende è altissimo.

Lo sa bene il giovanissimo Giuseppe Pirozzi, noto come Raffaele Di Meo o per meglio dire Micciarella, che intervistato da Fanpage.it ha rivelato che il suo personaggio “cambierà nei nuovi episodi”: “Affronterà una situazione difficile e forse scoprirà l’amore”.

Nella lunga intervista il figlio dell’attore e regista Vincenzo Pirozzi ha raccontato dell’evoluzione che compirà il suo personaggio nella quarta stagione di Mare Fuori.

Dopo il coming out del fratello (Cucciolo, interpretato da Francesco Panarella), infatti, Micciarella si è comportato da omofobo nei suoi confronti accendendo un riflettore sul tema. Quanto accade lì, infatti, non è diverso da quanto ancora accade in molte famiglie italiane.

Proprio per questo motivo, Giuseppe ci ha tenuto ha spiegare a cosa è dovuto l’atteggiamento del suo personaggio: “Micciarella si comporta da omofobo perché è cresciuto in un contesto particolare, il padre gli ha insegnato che gli uomini non possono stare con gli uomini. Non sa quello che fa, ha bisogno di crescere, di maturare e scoprire la sua vera persona. Quella del mio personaggio è una situazione difficile“.

“Ci sarà un’evoluzione per il mio personaggio, Micciarella cambierà“, ha aggiunto Giuseppe senza, però, svelarci troppo su cosa accadrà.

Insomma, in questa quarta stagione di Mare Fuori possiamo dunque sperare che ci sia un nuovo riavvicinamento tra i due personaggi e dunque la condivisione di un messaggio molto importante di accettazione. Non ci resta che continuare a seguire la serie tv per scoprirlo!

