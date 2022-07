Tuttə pazzə di Joel Kim Booster. Il divo di Fire Island tra cotte vip e posizioni sessuali – VIDEO

3 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Se negli USA è particolarmente famoso in qualità di comico, in Italia Joel Kim Booster è diventato un volto conosciuto solo e soltanto nell’ultimo mese grazie a Fire Island, film a tematica gay disponibile su Disney+ da lui sceneggiato e interpretato. Un 2022 da urlo per il 34enne attore nato in Corea ma cresciuto negli States, grazie anche allo special Netflix Psychosexual e alla serie tv Apple Tv+ Loot.

Girato al Catch One di Los Angeles, Psychosexual è un atto unico diviso in tre parti dove Booster parla delle implicazioni dell’essere asiatico nell’età adulta, della sua preferenza per i rapporti a tre (con consigli per una masturbazione ben riuscita), della sua curiosità nei confronti della sessualità umana e di tanto altro ancora.

Nell’esilarante Loot, appena rinnovata per una 2a stagione, Joel Kim fa da assistente alla miliardaria Molly Novak (interpretata dalla meravigliosa Maya Rudolph), lasciata improvvisamente dal marito per una ventenne. Quando sta per toccare il fondo, Molly scopre di essere intestataria di una fondazione di beneficenza gestita dalla pragmatica Sofia Salinas (MJ Rodriguez di Pose), che la implora di smettere di generare cattiva stampa. Ed è qui, al fianco del devoto assistente Nicholas (Kim Booster, per l’appunto), che Molly intraprende una viaggio alla scoperta di sé stessa.

Lanciatissimo ad Hollywood, Booster ha partecipato al ‘format’ di Grindr “69 Questions“, rispondendo ad un ampio numero di domande. Alcune delle quali immancabilmente piccanti. L’attore ha rivelato che “Do You Wanna Come Over?” è ad oggi la sua canzone preferita di Britney Spears, per poi confessare la sua attuale ‘cotta’ vip: Keiynan Lonsdale, visto in Love, Simon, in Insurgent e in The Flash, serie The CW. Lonsdale, che ha fatto coming out nel 2017 ed è anche cantante, è attualmente su Prime Video con la rom-com queer My Fake Boyfriend.

Da un punto di vista sessuale, Joel Kim si è definito versatile, specificando che può essere sia attivo che passivo a seconda delle situazioni e ai momenti della giornata, precisando tutto il suo amore per i cosiddetti ‘scopamici’. Booster ha poi rivelato la sua queer preferita di RuPaul’s Drag Race, ovvero la vincitrice della stagione 13 Symone, e se dovesse partecipare allo Snatch Game interpreterebbe Nancy Reagan. Dinanzi ad un eventuale film sulla sua vita Booster vorrebbe Hailee Steinfeld nei suoi panni, mentre al karaoke nessuno può togliergli Ironic di lanis Morissette. Dinanzi ad una casa da urlo, Joel Kim ha rimarcato come preferisca ospitare, ma dinanzi al bivio “amore” o “lussuria”, non ha avuto dubbi. LOVE.

© Riproduzione Riservata