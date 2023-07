Joel Kim Booster, l’emozionante messaggio dopo le due candidature agli Emmy per Fire Island

0:00 Ascolta l'articolo

35enne attore, comico, sceneggiatore e doppiatore statunitense, Joel Kim Booster, nato sull’Isola di Jeju e adottato da una coppia di americani, è letteralmente esploso nel 2022 grazie a Fire Island, film Disney+ da lui sceneggiato, prodotto e interpretato. Ad un anno esatto dall’uscita in streaming Fire Island è stato nominato a due Emmy, premi Oscar della tv, come migliore film per la televisione e per la miglior sceneggiatura, firmata proprio Booster.

Un duplice riconoscimento che ha visto Joel Kim festeggiare, via social, con una curiosa schermata del suo iPhone in cui si vede l’iconcina di Siri e uno strano messaggio, ovvero: “Credo che questo iPhone appartenga al candidato ai Golden Globe Joel Kim Booster“.

L’attore l’ha così spiegato: “Circa un milione di anni fa chiesi al mio telefono di iniziare a chiamarmi candidato ai Golden Globe. Sembrava ridicolo e così lontano e forse anche un po’ speranzoso, certo. Bene ora sono stato candidato a 2 Emmy e credo che la lezione sia “sognate in grande, ragazzi!”. Dopo Fire Island Joel Kim Booster, da sempre gay dichiarato, ha preso parte all’esilarante serie Loot e a Glamorous.

Tra i tanti che si sono congratulati con Booster sui social Cheyenne Jackson, che ha scritto: “Enormi congratulazioni. Ho votato per voi”. L’attore di Queer As Folk Johnny Silbilly ha aggiunto “strameritato”, mentre il comico di YouTube Michael Henry ha commentato: “Congratulazioni!!!!! È così eccitante!”.

Bowen Yang, che ha recitato in Fire Island, ha ironizzato: “Il cacciatorpediniere HFPA Joel Kim Booster”. L’account Instagram ufficiale di Hulu, che ha distribuito la pellicola negli USA, ha scritto: “Chi è che qui sta tagliando le cipolle?”, con un’emoticon in lacrime.

Fire Island è stato accolto da un enorme 94% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, con un sequel in odore di via libera. La 75a edizione degli Emmy, che vede anche due attrici italiane in corsa, andrà in onda dal Peacock Theatre (ex Microsoft Theater) lunedì 18 settembre.

