Alessandra Mussolini, scuse a metà in diretta tv per l’indegno “meglio fascista che froc*o” contro Luxuria

Da oltre un mese Fabio Canino, giudice di Ballando con le Stelle, non emette giudizi diretti nei confronti di Alessandra Mussolini, concorrente di questa edizione, limitandosi ad alzare le celebri palette con i voti.

Alberto Matano, opinionista ospite in studio, ha chiesto a Canino come mai non argomenti mai i propri voti nei confronti dell’ex parlamentare. “Lo sai perché“, ha inizialmente replicato Fabio, per poi esplicitare il tutto: “Il parlare è un di più, è la paletta che conta. Io di lei ho un’idea molto brutta. Una donna che va in televisione e dice ‘Meglio fascista che froc*o‘ secondo me è una cosa grave. Se lei mi dice, guardi io ho sbagliato’, possiamo diventare anche amici. State facendo passare lei per vittima, e lei non è una vittima“.

Chiaro il riferimento allo scontro tv del 2006, a Porta a Porta, tra Mussolini e Vladimir Luxuria. Alessandra, a quel punto, ha provato a fare un passo indietro: “Dobbiamo fare uno spettacolo e andare avanti. Quello che è successo è successo. Luxuria all’epoca era in politica. E ha iniziato ad attaccare. Quando uno dice ‘fascista’, lo fa come un attacco, quando mi contesti non per quello che dico ma per chi rappresento, per come mi chiamo, io divento matta. Ed è successo quello che è successo. Certamente in un momento così questa cosa non andava detta. Sicuramente, sia da parte di Vladimir che da parte mia, delle frasi completamente sbagliate e fuori luogo”.

“Diciamo che le scuse sentite sono un’altra cosa, ma ci accontentiamo”, ha poi commentato sui social Selvaggia Lucarelli. “Per correttezza dell’informazione fu Di Pietro e non io a dare della “fascista” ad Alessandra Mussolini nella puntata di Porta a Porta“, ha commentato Vladimir. “Vivo proiettata nel futuro, vivo senza rancore e pronta a voltare pagina e ricominciare quando si ammette di aver usato espressioni sbagliate. Si possono avere posizioni politiche opposte pur mantenendo rispetto ed educazione“.