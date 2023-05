0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

In occasione della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2023 abbiamo assistito ad un duro sfogo dell’opinionista e volto noto della tv Alessandro Cecchi Paone che si è schierato contro la produzione del reality show di Canale 5 per la decisione di eliminare la Tribù degli Accoppiados, dividendo i partecipanti in due nuove tribù: quelle delle Chicas e quella degli Hombres.

“Senza Simone non vado avanti. Abbiamo iniziato insieme e vogliamo finire insieme“, ha minacciato il naufrago in collegamento con Ilary Blasi dallo studio che ha provato a spronarlo nel proseguire questa sua avventura in Honduras.

L’opinionista, infatti, sin dall’inizio della puntata si è dimostrato preoccupato per lo stato di salute del compagno che nelle ultime ore è stato portato via dalla spiaggia per un piccolo problema.

Alessandro Cecchi Paone: cosa è successo a Simone?

“Simone mi è svenuto tra le braccia, questo è un gioco al massacro. La coppia si scoppia per nessuna ragione al mondo“, ha proseguito Cecchi Paone di fronte alle parole di Enrico Papi e di Vladimir Luxuria che lo incitavano a proseguire nel gioco.

Una separazione forzata che ha generato molta ansia in Alessandro che per l’appunto da un lato non ha apprezzato la scelta dello Spirito dell’Isola e dall’altro si è dimostrato preoccupato per via dello svenimento del suo compagno, portandolo dunque a dichiarare di essere pronto ad abbandonare il gioco se non viene rispettato il regolamento.

Come si evolverà questa situazione? Al momento non è dato saperlo anche se Alvin ha prontamente rassicurato tutti sui miglioramenti di Simone in merito al suo stato di salute. Il naufrago, infatti, sarebbe sotto osservazione dei medici hondureni e potrebbe tornare ben presto a ricoprire il ruolo di naufrago all’Isola dei Famosi 2023.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

© Riproduzione Riservata