Alex Di Giorgio, il nuotatore azzurro vittima di omofobia: “E non solo in acqua, potrei scriverci un libro”

Fino all’ultimo momento in procinto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Alex Di Giorgio, 30enne nuotatore azzurro con due partecipazioni alle Olimpiadi, un argento europeo e 3 ori ai Giochi del Mediterraneo, ha confessato di aver subito omofobia in acqua. Gay dichiarato, giorni fa Alex si era definito single su Instagram Stories, per poi sbottonarsi nei confronti di Tommaso Zorzi, concorrente del GF Vip che a quanto pare fuori dalla casa lo riempiva di like: “Penso sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. Ha saputo fare della sua personalità un lavoro e questo gli fa onore. Credo che all’interno del GF sia lui che traini tutto il gruppo, creando dinamiche interessanti”.

Sempre su Instagram Stories, poi, Di Giorgio ha così risposto a chi gli chiedeva se avesse mai “subito discriminazioni nelle gare, magari da parte di qualche collega invidioso“.

Purtroppo sì. E non solo nelle gare. Potrei scrivere un libro intero per rispondere a questa domanda. Ma mi fermo qui.

Tempo per parlarne, ovviamente, ce ne sarà, anche perché Alex si è detto disponibile ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nel 2019 Ivano Marino, ex tronista, era stato condannato a un anno e due mesi di carcere con le accuse di stalking, sostituzione di persona e diffamazione perché tra il 2013 e il 2014 avrebbe minacciato di outing proprio Di Giorgio: “Dirò a tutti che sei gay“, con conseguenti pedinamenti, intimidazioni e profili fake sui social e sulle app. Come riportato da Il Messaggero, il processo di appello atteso in questi giorni è slittato causa Covid.