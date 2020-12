GF Vip 5, salta l’entrata del nuotatore Alex Di Giorgio: “Non posso partecipare” – video

Le indiscrezioni degli scorsi giorni hanno trovato conferma. Il nuotatore Alex Di Giorgio era in lizza per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Anzi, l’atleta stava per prepararsi all’ingresso nella casa del reality show di Canale 5. Ma qualcosa è andato storto. Attraverso una serie di Stories di Instagram, Alex Di Giorgio ha dichiarato nelle scorse ore che non potrà più prendere parte al programma:

Ciao ragazzi, forse è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza dopo tutti questi giorni. Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma, ma purtroppo per motivi personali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello. Voglio ringraziare Alfonso Signorini e gli autori per avermi scelto, ma magari sarà per la prossima edizione, chissà.

Tre medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo, un argento agli europei e due partecipazioni alle Olimpiadi, Alex Di Giorgio avrebbe di certo portato una ventata d’aria fresca nel cast della trasmissione. Niente da fare per il nuotatore, che nei mesi passati ha destato l’interesse della cronaca per un caso giudiziario. Tra il 2013 e il 2014, infatti, Alex Di Giorgio sarebbe stato perseguitato dall’ex tronista di Uomini e donne Ivano Marino, condannato poi per stalking e diffamazione. Il modello avrebbe minacciato lo sportivo di rendere nota la sua presunta omosessualità.