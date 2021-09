Arkano, il rapper spagnolo fa coming out: “Ho provato di tutto. Ma su Tinder solo donne” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Classe 1994 nato ad Alicante, in Spagna, Guillermo Rodriguez Godinez, nome d’arte Arkano, ha fatto coming out nel corso di MasterChef Celebrity 6. Nel corso del programma il rapper ha parlato apertamente del proprio orientamento sessuale rispondendo ad un quesito del collega concorrente Eduardo Navarrete, interessato da un’immagine pubblicata sui social da Arkano in cui quest’ultimo sventola una bandiera rainbow nel corso di un concerto.

Il 27enne ha rivelato di essere aperto a tutto, di aver fatto tutto con tutti. Ma su Tinder, ha precisato “solo ragazze”. Nel 2016 Arcano è entrato nel Guinness World Record per aver fatto freestyle alla Puerta del Sol di Madrid per 24 ore, 34 minuti e 27 secondi di seguito, con pause massime di tre secondi per bere e mangiare. Record poi strappato dal connazionale Shame.

Famosissimo in patria Arkano ha pubblicato ben due autobiografie, con alcuni suoi brani, vedi ‘Maestros de Ceremonia’ e ‘Ya Garamos’, ascoltati milioni e milioni di volte su Spotify.

Il 27enne ha un milione di follower Instagram e 63.700.710 visualizzazioni su Youtube, con 640.000 iscritti iscritti al suo canale.