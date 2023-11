Eurovision 2024, Olly Alexander rappresenterà il Regno Unito?

2 min. di lettura

Per ora si tratta solo e soltanto di rumor, ma sono sempre più poco incessanti. Olly Alexander, ex voce degli Years and Years, potrebbe rappresentare il Regno Unito all’Eurovision 2024, che si terrà a Malmö, in Svezia. Alexander avrebbe un pezzo pronto per l’occasione prodotto da Danny L Harle, ovvero colui che ha appena prodotto Houdini per Dua Lipa.

Un insider ha detto al Sun: “È un sogno che diventa realtà per Olly. Le cose non sono del tutto sbloccate, ma è il favorito dei capi. Nonostante tutti abbiano amato Mae, non è un segreto che siano rimasti delusi da come sono andate le cose”. “Da anni Olly dice che vuole provarci – e dopo aver collaborato con Danny pensa che ci sia una grande possibilità. Sa che la gente dice che nessun artista sano di mente andrebbe all’Eurovision a causa dei record negativi del Regno Unito, ma per quanto lo riguarda è solo snobismo.”

Pur avendo vinto 5 volte la manifestazione, ospitandola in nove occasioni, il Regno Unito non trionfa all’Eurovision dal lontanissimo 1997, con Katrina and the Waves. Negli ultimi 15 anni ha quasi sempre raschiato il fondo della classifica, se non fosse per Sam Ryder, arrivato secondo nel 2022 a Torino, dietro il gruppo ucraino Kalush Orchestra. Mae Muller, lo scorso maggio, è arrivata 24esima.

Durante l’estate si vociferava che Sophie Ellis-Bextor avrebbe potuto rappresentare il Regno Unito, mentre ora la palla sarebbe passata tra le mani di Olly Alexander, 33enne gay dichiarato, come il collega australiano Troye Sivan datosi anche alla recitazione. Alexander ha sbalordito con la splendida miniserie It’s a Sin, dopo aver esordito appena 19enne in Bright Star di Jane Campion. Nel Olly ha annunciato la conversione degli Years & Years in un progetto da solista, in seguito all’abbandono degli altri due componenti rimasti del gruppo. Nel 2022 ha pubblicato l’album Night Call, trainato dai singoli Starstruck, Crave e A Second to Midnight, feat. Kylie Minogue.

La 68esima edizione dell’Eurovision si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024. Se la Francia ha già scelto Slimane come suo rappresentante e il Belgio ha optato per Mustii, giudice di Drag Race Belgio, l’Italia dovrà attendere il vincitore di Sanremo 2024.