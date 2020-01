Avanti un Altro, prima puntata con coming out e annuncio di unione civile – il video

Il 6 gennaio è tornato sulle reti Mediaset il programma Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis. Tra i concorrenti della prima puntata c’era Luca, dalla provincia di Mantova. Il ragazzo, presentandosi, ha detto di essere un barista a Cerlongo e consulente “food e drink”a Milano, per poi fare il suo coming out in diretta e annunciando anche la sua imminente unione civile con il compagno, il quale lo aveva convinto a partecipare al programma.

Il mio fidanzato, che mi ha iscritto, è Gege Show Superstar. E’ una drag queen. A fine anno mi sposerò con lui.

L’annuncio del ragazzo gay è stato accolto con i complimenti del conduttore e dalla sua spalla di sempre Luca Laurenti, oltre a un applauso da parte del pubblico. Non è certo la prima volta che un concorrente fa coming out, ma piace la naturalezza e la semplicità con cui Luca ha annunciato la sua unione con il suo fidanzato.

Ecco il video della presentazione di Luca ad Avanti un Altro, il quale è poi anche arrivato alla scalata finale.