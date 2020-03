“Il Coronavirus è la punizione divina per i Pride”, l’ultima follia di un rabbino israeliano

Sul Coronavirus se ne sono sentite di ogni tipo. Oltre al pastore americano che vedeva l’epidemia come una punizione per i genitori di bambini transgender e i commentatori di Radio Maria sicuri che era l’effetto delle unioni civili in Italia, ora arriva anche il rabbino israeliano Meir Mazuz.

Secondo il rabbino ortodosso, il covid19 si tratta di una punizione divina a causa dei gay pride. Tale idea l’ha condivisa con i fedeli sabato sera, spiegando che le parate dei pride che da fine maggio riempiono le strade di moltissime città in quasi ogni angolo del mondo, sarebbero contronatura. Di conseguenza, quando l’uomo va contro la natura, colui che ha creato la natura si vendica. Con il coronavirus.

Insomma, molti Paesi hanno permesso lo svolgersi dei pride. E questa sarebbe la punizione. A sostegno della sua folle tesi, ha spiegato inoltre che ad esempio i Paesi arabi che considerano l’omosessualità illegale non hanno mai autorizzato le parate dell’orgoglio LGBT, e per questo motivo non hanno ancora segnalato casi. E dunque l’Iran, che sta affrontano una crisi proprio a causa del coronavirus? Ha una spiegazione: è la punizione per l’odio degli iraniani verso Israele.

Prima del coronavirus il rabbino non era nuovo a certe condanne

Meir Mazuz non ha mai perso occasione per attaccare la comunità LGBT, accusandola di varie tragedia avvenute in Israele. Prima del coronavirus per i pride, ci sono state molte occasioni.